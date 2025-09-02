Las visitas a Trueque, mausoleos y Puerta del Puente empezarán antes de que acabe el año

Una empresa asumirá la gestión de las visitas del Templo Romano, la Puerta del Puente, mausoleos y el Centro de Interpretación de los Patios ubicado en la calle Trueque 4, según ha informado este lunes la delegada de Cultura, Isabel Albás. La previsión del Ayuntamiento es que "antes de que acabe el año, la empresa esté funcionando y que podamos poner en valor estos espacios".

La junta de gobierno local aprobó este mes de agosto que fuera la Delegación municipal de Cultura y no la de Turismo la que se hiciera cargo de la casa de Trueque, tras la adquisición por parte del Ayuntamiento de Córdoba.

Según la documentación presentada en junta de gobierno local, el cambio de delegación se debió a que el proyecto de musealización de este inmueble, convertido en Centro de Interpretación de los Patios no tendría cabida en el área de Turismo, lo que llevó a cambiar su asignación rápidamente para vincularla a Cultura, encargada de las competencias ligadas a los museos municipales.

Mantenimiento y riego

Desde la apertura de esta casa coincidiendo con la fiesta de los patios, la gestión de Trueque estaba en el aire. Albás ha aclarado que la delegación de Infraestructuras se está encargando actualmente del mantenimiento y del riego de las plantas del inmueble, que permanece cerrado al público. "También se va a pintar para dejarla en perfecto estado de cara a su apertura", ha indicado.

Visitas al Templo Romano

Culminada la intervención en el Templo Romano, desde junio, la empresa cordobesa Grupo Incentifor ofrece visitas con carácter temporal, a la espera de la tramitación del expediente definitivo. Las visitas se realizan en grupos de 30 personas, son gratuitas y requieren reserva previa online o presencialmente en el momento de la visita, si quedan plazas.

En septiembre, las visitas al Templo Romano se harán de lunes a viernes, a las 10.30 y 12.00 horas; sábado, domingo y festivos, a las 10.00, 11.00 y 12.00 horas. n julio y agosto el Templo Romano podrá recorrerse de lunes a viernes, a las 10.00 y 11.30 horas; sábado, domingo y festivos, a las 09.30, 10.30 y 11.30 horas.