La Virgen del Socorro vuelve al culto tras su restauración: actos y cultos

Nuestra Señora del Socorro Coronada regresa al culto el próximo 3 de septiembre en la Basílica de San Pedro, tras la intervención a la que ha sido sometida en los últimos meses por la restauradora Ana Infante de la Torre.

Tal y como informa la hermandad del Socorro, la imagen permanecerá expuesta a la veneración de los fieles los días 3 y 4 de septiembre de 18.30 a 20.30 horas. El día 4, a las 20.45 horas, en la basílica de San Pedro, tendrá lugar una conferencia en la que Ana Infante de la Torre explicará la restauración realizada a la venerada imagen. Un día más tarde, el viernes 5 de septiembre, tendrá lugar el pregón que abre las tradicionales fiestas en honor de la Alcaldesa Perpetua de la ciudad, un acto que este año correrá a cargo del periodista José Antonio Luque. Este mismo día se presentará el cartel 2025, una obra de Raúl Muñoz Gallardo.

El sábado 6 de septiembre, a las 20.00 horas, se llevará a cabo en la Basílica de San Pedro una misa de acción de gracias por el vigésimo segundo aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Socorro. Tras la conclusión de la eucaristía la hermandad del Socorro realizará el traslado de su titular a su ermita, donde continuarán los actos y cultos.

Así. el lunes 8, la ermita del Socorro acogerá la solemne veneración a Nuestra Señora del Socorro, de 10.30 a 13.30 y de 19.00 a 21.30 horas. El día 13 se llevará a cabo la tradicional ofrenda de frutos y alimentos. Este mismo día, de 10.30 a 14.00 horas, se procederá al paso por el manto de la Virgen para todos los devotos y fieles que lo soliciten.

Triduo y procesión

Del 18 al 20 de septiembre, a las 20.00 horas, se celebrará el solemne triduo en honor de la Virgen, mientras que el domingo 21, a las 12.00 horas, la cofradía celebrará la fiesta de regla. Los actos en honor a la Virgen del Socorro concluirán el domingo 28 de septiembre con la salida procesional de Nuestra Señora del Socorro Coronada. El cortejo partirá de la ermita del Socorro a las 19.00 horas contando con el acompañamiento musical de la Banda de Música la Estrella.