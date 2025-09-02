La equipo arqueológico de la ronda Norte de Córdoba ha propuesto soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía ante el yacimiento hallado en la zona y creen conveniente otra fase de excavación para conocer el alcance del complejo religioso antes de tomar una decisión. Por otro lado, el Cabildo ultima la fase de emergencia, previa al inicio de la restauración de las capillas de la Mezquita-Catedral afectadas por el incendio. En otro orden de cosas, la decisión del Ayuntamiento de sacar la verbena de Santa Marina del barrio ha generado la tajante reacción de la hermandad del Resucitado, que dice que no se celebrará este año.

