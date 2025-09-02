La actualidad del martes 2 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las propuestas del equipo arqueológico de la ronda Norte; los últimos pasos antes de la restauración de la Mezquita; y la decisión de no celebrar la verbena de Santa Marina centran la actualidad
La equipo arqueológico de la ronda Norte de Córdoba ha propuesto soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía ante el yacimiento hallado en la zona y creen conveniente otra fase de excavación para conocer el alcance del complejo religioso antes de tomar una decisión. Por otro lado, el Cabildo ultima la fase de emergencia, previa al inicio de la restauración de las capillas de la Mezquita-Catedral afectadas por el incendio. En otro orden de cosas, la decisión del Ayuntamiento de sacar la verbena de Santa Marina del barrio ha generado la tajante reacción de la hermandad del Resucitado, que dice que no se celebrará este año.
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- El Cabildo ultima la fase de emergencia e iniciará en breve la restauración de las capillas quemadas en la Mezquita-Catedral
- La hermandad del Resucitado dice que la verbena de Santa Marina no se celebrará este año
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El plan director de la Mezquita-Catedral de Córdoba incluirá un estudio de impacto patrimonial
- El final de un sueño de verano: los niños saharauis acaban sus vacaciones en Córdoba
- La puerta de San Nicolás será un nuevo punto de evacuación de la Mezquita de Córdoba
- Zara cierra hoy su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- Carpetazo a la instalación de toldos en el puente de Electromecánicas de Córdoba
- Un informe propone la protección BIC monumental del yacimiento mozárabe de la ronda Norte de Córdoba, la máxima posible
- La Junta no ha decidido aún a qué destinar la Biblioteca Provincial pero subraya su idoneidad para el Bellas Artes
Provincia
- La Policía Nacional incorpora a 91 agentes en Córdoba, Lucena y Cabra
- Un operativo especial velará por la seguridad con motivo de la 'Bajá' de la Virgen de la Sierra de Cabra
Cultura
Campo
Deportes
Tribunales
España
- Illa 'amnistía' a Puigdemont y abre un nuevo marco de relaciones con Junts en su primer encuentro en Bruselas
