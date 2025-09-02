Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del martes 2 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las propuestas del equipo arqueológico de la ronda Norte; los últimos pasos antes de la restauración de la Mezquita; y la decisión de no celebrar la verbena de Santa Marina centran la actualidad

Restos del yacimiento arqueológico en las catas de la ronda Norte.

Restos del yacimiento arqueológico en las catas de la ronda Norte. / AJ González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La equipo arqueológico de la ronda Norte de Córdoba ha propuesto soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía ante el yacimiento hallado en la zona y creen conveniente otra fase de excavación para conocer el alcance del complejo religioso antes de tomar una decisión. Por otro lado, el Cabildo ultima la fase de emergencia, previa al inicio de la restauración de las capillas de la Mezquita-Catedral afectadas por el incendio. En otro orden de cosas, la decisión del Ayuntamiento de sacar la verbena de Santa Marina del barrio ha generado la tajante reacción de la hermandad del Resucitado, que dice que no se celebrará este año.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Campo

Deportes

Tribunales

España

