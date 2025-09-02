El Córdoba CF apuró el mercado de verano y anunció ayer, poco antes de que cerrara, a su última incorporación: el centrocampista Jan Salas, del Mallorca, que llega cedido al club blanquiverde para reforzar la medular. Se trata de uno de los tres refuerzos por los que negociaba la entidad. Por otro lado, con septiembre ya en marcha, las escuelas infantiles de Córdoba comienzan mañana un nuevo curso. Este año contarán con 8.000 menores, un 1,3% más que hace un año, y hasta 3.700 vacantes. Además, en los últimos cinco años la edad de jubilación de los cordobeses se ha retrasado hasta los 65,4 años, uno más que hace un lustro.

