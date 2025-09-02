La actualidad del martes 2 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El último fichaje del Córdoba CF en este mercado de verano; el inicio de las escuelas infantiles y el aumento de la edad de jubilación de los cordobeses marcan la agenda informativa
El Córdoba CF apuró el mercado de verano y anunció ayer, poco antes de que cerrara, a su última incorporación: el centrocampista Jan Salas, del Mallorca, que llega cedido al club blanquiverde para reforzar la medular. Se trata de uno de los tres refuerzos por los que negociaba la entidad. Por otro lado, con septiembre ya en marcha, las escuelas infantiles de Córdoba comienzan mañana un nuevo curso. Este año contarán con 8.000 menores, un 1,3% más que hace un año, y hasta 3.700 vacantes. Además, en los últimos cinco años la edad de jubilación de los cordobeses se ha retrasado hasta los 65,4 años, uno más que hace un lustro.
- El Córdoba CF apura el mercado con la cesión del mediocentro Jan Salas, del Mallorca
- Las escuelas infantiles inician este miércoles el curso en Córdoba con 8.000 menores y 3.700 vacantes
- Los cordobeses se jubilan casi un año más tarde que hace un lustro
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La Guardia Civil lleva a la fiscalía su informe sobre el incendio de la Albaida
- En libertad el autor del apuñalamiento a un hombre en una parada de bus tras entregarse a la Policía
- El presunto autor de la puñalada mortal a Álex niega los hechos en el juicio
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- Condenan al Ayuntamiento de Córdoba a indemnizar a una vecina a la que se le cayó encima una farola
Provincia
- El aceite de oliva empieza a repuntar y sube un 4,4% en el último mes
- Comienza en Pozoblanco la misión popular previa a la coronación de la virgen de Luna
- Recta final de la obra en la calle Catalina Marín de Lucena
Cultura
- Una exposición en Lucena refleja el diálogo entre culturas
- La Fundación Gala acoge la ópera 'Lo speziale' de Haydn
Deportes
Andalucía
España
- Sánchez enmarca los juicios contra su entorno y el fiscal general en una guerra sucia: “Hay jueces haciendo política”
Internacional
