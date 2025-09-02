Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del martes 2 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El último fichaje del Córdoba CF en este mercado de verano; el inicio de las escuelas infantiles y el aumento de la edad de jubilación de los cordobeses marcan la agenda informativa

Jan Salas discute con Lamine Yamal durante el Barcelona-Mallorca del pasado curso.

Jan Salas discute con Lamine Yamal durante el Barcelona-Mallorca del pasado curso. / Joan Mateu Parra / AP

El Córdoba CF apuró el mercado de verano y anunció ayer, poco antes de que cerrara, a su última incorporación: el centrocampista Jan Salas, del Mallorca, que llega cedido al club blanquiverde para reforzar la medular. Se trata de uno de los tres refuerzos por los que negociaba la entidad. Por otro lado, con septiembre ya en marcha, las escuelas infantiles de Córdoba comienzan mañana un nuevo curso. Este año contarán con 8.000 menores, un 1,3% más que hace un año, y hasta 3.700 vacantes. Además, en los últimos cinco años la edad de jubilación de los cordobeses se ha retrasado hasta los 65,4 años, uno más que hace un lustro.

