Carpetazo a la instalación de toldos en el puente de Electromecánicas de Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha ordenado la resolución del contrato para la instalación de toldos en el viaducto de Electromecánicas sobre las vías del ferrocarril, después de los problemas surgidos en torno a este contrato que se inició allá por noviembre del 2022. La instalación de estos toldos, al lado del Open Arena, en el paso elevado del ferrocarril de la vía A-431 se adjudicó en octubre del 2023 a la empresa cordobesa Jiménez y Carmona (Jícar). La constructora se hizo con el contrato por un montante de 309.760 euros y contaba con un plazo de tres meses para su ejecución. Ahora, Urbanismo y la constructora acuerdan resolver el contrato que lleva paralizado más de 20 meses.

Y es que a pesar de la adjudicación del entoldado, Adif observó en la tramitación de los permisos para la ejecución del proyecto la necesidad de acometer actuaciones de mantenimiento en la misma y determinó que era preciso subsanar en cualquier caso previa o simultáneamente a la actuación, bien por el propio solicitante o por la Administración titular de esta estructura (la Junta de Andalucía) los desperfectos estructurales. En concreto, se observaron defectos en las armaduras vistas, corroídas, rotas, y con fisuras y grietas en unión alma-losa.

Sin respuesta

En su momento, el delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, explicó que la instalación debía pasar una especie de ITV antes de iniciarse el entoldado y que el Ayuntamiento estaba a la espera de contestación de la Junta de Andalucía, a la que se dirigió oficialmente en marzo del 2024. Al no haberse registrado respuesta de la administración andaluza y habida cuenta que el proyecto requiere la autorización de ADIF, dado que la intervención se realiza sobre un paso elevado ferroviario, así como de la Junta de Andalucía, actual titular del paso elevado y responsable de su mantenimiento, en julio del 2025 la Gerencia de Urbanismo decide la resolución del contrato.

"A día de hoy, no se tiene constancia de un compromiso firme ni de un calendario por parte de dicha administración para llevar a cabo esta intervención. La obra lleva más de veinte meses paralizada por causas ajenas al órgano contratante y a la empresa adjudicataria y sin previsión de reanudación. Ante esta situación, concurre causa legal suficiente para proceder a la resolución del contrato, protegiendo así los intereses públicos y evitando mayores perjuicios administrativos y económicos", argumenta el técnico del Servicio de Proyectos de Urbanismo para la resolución del contrato.

Proyecto de entoldado

La idea inicial era colocar toldos dispuestos en seis módulos de tres paños en el acerado, el más cercano al Open Arena. También se quería que colocar una valla decorativa que actúe como parasol en la zona de la catenaria y que será un cerramiento con una altura de 2,2 metros. De momento, este proyecto o otro similar para evitar el penoso paso de los peatones por este puente en los meses de más calor tendrá que esperar.