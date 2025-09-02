La Policía Nacional incorpora a 91 agentes en Córdoba, Lucena y Cabra

La jefa provincial de la Policía Nacional en Córdoba, María Dolores López, y la subdelegada de Gobierno de España, Ana María López, han dado este martes la bienvenida a los 91 agentes que se han incorporado a la comisaría provincial de Córdoba.

Estos agentes, de distintas escalas y categorías, prestarán sus servicios en las unidades de la comisaría provincial de Córdoba y en la comisaría Local de Lucena-Cabra, donde la Policía Nacional ha querido reforzar la seguridad y protección de la ciudadanía, y afrontarán nuevos retos.

De ellos, 20 son policías en prácticas procedentes de la Escuela Nacional de Policía, que culminan su formación policial. La jefa provincial les ha deseado que su paso por las distintas unidades durante casi 11 meses sea lo más provechoso posible. Tutelados por diversos agentes, intervendrán en tareas reales de seguridad ciudadana, investigación, extranjería, policía científica y atención al ciudadano, con el objetivo de aplicar sobre el terreno los conocimientos adquiridos.

Ana López ha destacado este martes que el número de efectivos de la Policía Nacional hacen de Córdoba "una de las ciudades más seguras de todo el territorio nacional" y que, sin lugar a dudas, "su trabajo efectivo hace que los delitos disminuyan año tras año, a pesar de que la lucha contra los ciberdelitos es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad actual".

La Policía Nacional ha informado de la finalización, el pasado 31 de agosto, de la Operación Verano, en la que se ha reforzado la seguridad con un mayor número de agentes, con el objetivo de incrementar la seguridad ciudadana en las zonas turísticas.