Dos mujeres de Córdoba cancelan deudas de 145.072 euros mediante la Ley de Segunda Oportunidad

Dos mujeres de Córdoba han conseguido cancelar 145.072 euros de deuda en la provincia con la Ley de Segunda Oportunidad.

Una de ellas ha conseguido la cancelación de una deuda de 25.997 euros. Su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir los gastos médicos de su hijo. A ello se le añadió el divorcio de la deudora y la mínima aportación del padre a los gastos derivados de las necesidades del hijo. La deudora sufría inestabilidad laboral ya que solo conseguía trabajos temporales y con largos periodos de desempleo. En la actualidad, con los ingresos que tenía, apenas podía cubrir las necesidades básicas.

La otra mujer que puede empezar una nueva vida financiera desde cero se trata de una vecina de Aguilar de la Frontera que tenía una deuda de 119.075 euros. Tras una separación, no había podido regularizar su situación y ha necesitado acogerse a este mecanismo.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece tanto a particulares como a autónomos la posibilidad de cancelar sus deudas. Ello les ofrece una serie de ventajas muy relevantes, como salir de los listados de morosidad. En los dos casos, las mujeres han estado representadas por Repara tu Deuda Abogados.