La Junta no ha decidido a qué destinar la Biblioteca Provincial pero subraya la necesidad de espacio del Museo de Bellas Artes

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía no ha decidido aún a qué se destinará la antigua Biblioteca Provincial, inmueble de su propiedad y vacío desde 2023 tras el traslado de sus fondos a la nueva biblioteca de Los Patos (Grupo Cántico). El edificio, ubicado en la calle Amador de los Ríos, está disputado por dos entidades: por un lado, el Museo de Bellas Artes de la Junta de Andalucía que se encuentra colmatado en su localización actual y, por otro, la Universidad de Córdoba que aspira ampliar la vecina Facultad de Filosofía y Letras, también muy necesitada de espacio.

Cabe recordar que aunque los planes de ampliación del Museo de Bellas Artes salieron a la luz hace meses, mucho antes, siendo aún rector, en mayo del 2022, Gómez Villamandos la UCO y la Junta de Andalucía cerraron un protocolo de intenciones para transferir este edificio a la Universidad. En mayo del 2025, la UCO dio un paso más al encargar un proyecto para la rehabilitación interior de la antigua biblioteca, a pesar de no contar con el permiso definitivo de la Junta de Andalucía.

Patricia del Pozo atiende a los medios de comunicación, hoy en la Mezquita-Catedral de Córdoba. / Manuel Murillo

Satisfacer a las dos partes

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha asegurado este martes que la Junta de Andalucía tomará una decisión que trate de satisfacer a las dos partes, si bien ha hecho mucho hincapié en las necesidades de espacio que atosigan a la pinacoteca. "Estamos trabajando y buscando la mejor solución para todo el mundo", ha asegurado la responsable de Cultura para subrayar que el Museo de Bellas Artes está colmatado y no tiene espacio ni para dar salida a toda su colección, ni siquiera para conservarla. "El espacio de la biblioteca es un espacio perfecto para el Bellas Artes, porque reúne las condiciones técnicas y su ubicación es magnífica y conocida por todos", ha aseverado.

En cualquier caso, Del Pozo no ha querido decantarse por ninguna opción y ha reconocido que la Universidad también necesitaba espacios. En ese sentido, la consejera ha garantizado que se trabará conjuntamente y con lealtad buscando la mejor solución para todos. Por último, y aunque no ha querido dar plazos, sí ha expresado su deseo de llegar a una solución cuanto antes "para darle salida al museo, pero nos tomaremos el tiempo necesario para que la UCO cumpla sus expectativas y se sienta atendida por esta administración".