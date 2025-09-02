IU Córdoba inicia el curso político con un plan de acción para reforzar los servicios públicos y combatir la despoblación

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha presentado el inicio del curso político con un mensaje claro: reforzar la defensa de los servicios públicos, impulsar el desarrollo económico y social de la provincia y frenar la despoblación que "afecta gravemente" a los municipios cordobeses.

Pérez ha señalado que IU pondrá en marcha durante los próximos meses una hoja de ruta y un plan de acción para trabajar junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas con el objetivo de construir una sociedad más justa, con derechos para la clase trabajadora y con servicios públicos garantizados.

Condena a la "ola reaccionaria"

"Frente a la ola reaccionaria, los recortes y las privatizaciones promovidas por la derecha", IU se propone "avanzar en un modelo de justicia social, progreso y empleo digno que permita que la juventud no se vea obligada a abandonar su tierra". Asimismo, el coordinador provincial ha trasladado la “absoluta condena” de IU Córdoba al genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel y el gobierno de Netanyahu, denunciando "el silencio cómplice de los organismos internacionales".

Pérez ha exigido la ruptura de relaciones con Israel y una actuación inmediata de la comunidad internacional ante lo que calificó como un “genocidio televisado”.

Despoblación y sanidad

En el repaso a la situación de la provincia durante el verano, Pérez ha destacado la "gravedad" de los datos de despoblación, recordando que Córdoba es la provincia de España "que más población ha perdido en los últimos 13 años, con 33.000 habitantes menos".

A su juicio, este fenómeno refleja la "falta de inversiones" y el "debilitamiento de los servicios públicos, agudizado por las políticas del gobierno andaluz del Partido Popular".

En materia sanitaria, IU Córdoba ha denunciado "el cierre del 75% de los consultorios por las tardes durante el verano, el colapso de la atención primaria y la derivación millonaria de recursos públicos hacia clínicas privadas".

En educación, han criticado "el cierre de líneas en la pública y el traslado de titulaciones a universidades privadas". Y en dependencia, Pérez ha subrayado la situación “dramática” de muchas familias, con "retrasos en valoraciones y resoluciones que en muchos casos llegan cuando la persona solicitante ya ha fallecido".

Medio Ambiente

La situación ambiental también ha centrado parte de la valoración de IU. Sobre el embalse de La Colada, han alertado de "la contaminación creciente, la falta de inversiones y la irresponsabilidad de permitir el baño en aguas afectadas por cianobacterias tóxicas".

Además, han pedido una actuación urgente ante los efectos de la lengua azul en la ganadería del norte de la provincia y el mildiu en los viñedos de la Denominación de Origen Montilla-Moriles.

Otro de los elementos señalados por Pérez ha sido la prevención y respuesta frente a los incendios forestales, reclamando recursos suficientes para los bomberos forestales y una gestión pública que afronte la crisis climática.

La Mezquita de Córdoba

Finalmente, el coordinador provincial ha recordado el debate abierto tras el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba, reclamando que la titularidad y gestión del monumento vuelvan a ser públicas, ya que se trata de un bien histórico y cultural que "debe pertenecer al conjunto de la ciudadanía". Pérez ha concluido que IU Córdoba arranca este curso político con el compromiso de ser una “herramienta útil al servicio de la mayoría social, defendiendo los derechos, los servicios públicos y un modelo de provincia que apueste por la industrialización, el empleo y el bienestar de sus vecinos y vecinas”.