Qué hacer hoy en Córdoba, 2 de septiembre de 2025

Continúa ‘Señales’, de Salvador Morera

El Centro de Arte Rafael Botí acoge la exposición Señales hasta el próximo 15 de septiembre.

CÓRDOBA. Centro de Arte Rafael Botí. Manríquez, 5. De 09.00 a 15.00 horas.

Sigue ‘Un toque de transversalidad’

Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Sala Vimcorsa. Ángel de Saavedra, 9. De 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.

Sigue ‘Del éxodo y del viento’

Hasta el próximo día 24 de octubre se podrá visitar Del éxodo y del viento. Exilio español en el Magreb 1939-1962. La exposición ofrece un recorrido histórico y emocional sobre el exilio español en el norte de África, uno de los más desconocidos.