Grupo Rosales recuerda a Alberto Rosales Ortega en el primer aniversario de su fallecimiento

Grupo Rosales rinde homenaje a la memoria de su fundador, Alberto Rosales Ortega, en el primer aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 2 de septiembre de 2024. En un comunicado, el grupo señala que la figura de Alberto Rosales Ortega "ocupa un lugar de honor en la historia reciente de la hostelería cordobesa, no sólo por su labor empresarial, sino también por su capacidad de innovación, cercanía y compromiso con la ciudad a la que llegó siendo apenas un adolescente".

Con motivo de este aniversario, Grupo Rosales incorporará de manera permanente a partir del mes de septiembre un plato especial inspirado en la trayectoria de Alberto Rosales Ortega. Con estos platos Grupo Rosales "recupera sabores con historia, directamente ligados a los establecimientos más emblemáticos de su fundador, para que formen parte viva de la experiencia actual de nuestros clientes".

Los platos elegidos son:

Restaurante Puerta Sevilla : foie micuit, una receta que procede del restaurante Costa Sol y que en su momento "supuso un toque de distinción y modernidad" en la cocina cordobesa.

: foie micuit, una receta que procede del restaurante Costa Sol y que en su momento "supuso un toque de distinción y modernidad" en la cocina cordobesa. Taberna La Viuda : habitas con puntillitas, un plato que formaba parte del recetario habitual en Costa Sur en el que la combinación de producto local con marisco fresco reflejaba la filosofía innovadora de Alberto Rosales Ortega.

: habitas con puntillitas, un plato que formaba parte del recetario habitual en Costa Sur en el que la combinación de producto local con marisco fresco reflejaba la filosofía innovadora de Alberto Rosales Ortega. La Posada del Caballo Andaluz: chanquetes con huevo frito acompañados de ensalada de pimientos asados a la leña, también inspirado en las propuestas de Costa Sur, que rescataba la esencia de la cocina tradicional andaluza con un guiño al mar.

Con esta decisión, Grupo Rosales "une pasado y presente, recuperando sabores que forman parte de la memoria de varias generaciones de cordobeses". De esta forma, señala el grupo en el comunicado, "la cocina se convierte en un lenguaje de homenaje, donde el recuerdo se materializa en sabores y aromas que rinden tributo a la figura de quien dedicó su vida a la hostelería".

Acto religioso en su memoria

El aniversario contará también con un acto religioso en la misa habitual que se celebrará el martes 2 de septiembre, a las 20.00 horas, en la iglesia de Cristo Rey, durante la cual sus familiares recordarán a Alberto Rosales Ortega.