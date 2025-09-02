Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 2 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 3 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Beatriz Arévalo Rodríguez
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael
Antonio Padilla Redondo
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta
