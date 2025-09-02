Las escuelas infantiles inician este miércoles el curso en Córdoba con 8.000 menores y 3.700 vacantes

La gratuidad implantada este curso para el primer ciclo de Infantil para los niños de dos años no ha tenido el efecto esperado en Córdoba (como en el resto de Andalucía). Según los datos aportados este lunes por la Coordinadora de Escuelas Infantiles, las escuelas infantiles de la provincia abrirán sus puertas este miércoles 3 de septiembre con 8.007 niños de 0 a 2 años matriculados, «según datos de la Junta de Andalucía hasta julio», señalan, lo que supone una subida de apenas un 1,3% respecto al año anterior, cuando se matricularon 7.908 menores.

Por tramos de edad, habrá 498 niños de 0 años, 3.122 de un año y 4.387 de dos años. Aunque la cifra de niños de dos años en Córdoba asciende a 5.300 aproximadamente, solo 4.500 se han matriculado, por lo que el incremento que se esperaba no servirá para mejorar los ingresos de las escuelas infantiles, que dependen del número de alumnos inscritos. La cifra de vacantes de este curso, que el pasado curso era de 3.800 apenas ha disminuido y vuelve a rozar los 4.000, situándose en 3.716, lo que supondrá que el 31,7% de los puestos disponibles se quedarán vacíos. El número de plazas ofertadas es prácticamente el mismo, 11.723 este curso frente a los 11.728 del pasado, aunque año se haya sumado un centro más concertado en Córdoba.

Córdoba ocupará así el 68,3% del total de sillas de primer ciclo de Infantil, en la media andaluza que se sitúa en el 68,13%. En este contexto, las escuelas insisten en la necesidad de aumentar el precio-plaza «que sigue muy por debajo de los costes, lo que está abocando a muchas escuelas infantiles a cerrar, sobre todo, en las localidades más pequeñas».

Para los centros de primer ciclo de Infantil, «el curso dará comienzo con las mismas carencias que ya denunciábamos el año pasado», en parte, debido a que «los gastos de personal, la factura de la luz, los materiales, etc, se han incrementado, pero el precio por plaza no lo ha hecho de forma proporcional, ni siquiera se ha igualdado el IPC, lo que está generando la asfixia económica de las escuelas».

La gratuidad del primer ciclo de Infantil de dos años se esperaba que fuera un alivio, «pero no es la solución a los problemas», advierten, algo que achacan a la bajada de la natalidad y a que «la Consejería no ha hecho una buena campaña dirigida a las familias para informarles de que esta etapa educativa no obligatoria se ofrece ahora de forma gratuita ni para poner en valor la importancia de esta etapa para el desarrollo de los menores».

Escuelas Infantiles Unidas, por su parte, llama a la Consejería de Desarrollo Educativo a «revisar el precio de la plaza en todos los tramos y a seguir avanzando en la gratuidad de la totalidad del ciclo de cara al próximo curso». También reivindican que «se establezcan mecanismos automáticos que no requiera negociaciones periódicas ni estar pendiente de coyunturas presupuestarias o parlamentarias».

Nuevo plazo desde ayer

Este lunes 1 de septiembre arrancó un nuevo plazo de admisión extraordinario y de solicitud de plaza gratuita para los nacidos en 2023, así como plazas bonificadas o gratuitas, según la renta familiar, para los menores pendientes de escolarizar nacidos en 2024 y 2025.