Yacimiento arqueológico

El Ayuntamiento de Córdoba se decanta por el soterramiento de los restos de la ronda Norte y descarta cambiar el trazado

El Consistorio se atendrá a lo que dictaminen los técnicos y la Junta de Andalucía tendrá la última palabra

A. J. González

Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha recordado este martes a CÓRDOBA que este informe arqueológico emitido por la empresa Salsum sobre la ronda Norte, que no es vinculante, ya se elevó en el mes de julio a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y que se está a la espera de que esta administración, que es la que debe tomar un a decisión, emita sus conclusiones. Fuentes de la consejería han señalado este martes que de momento no hay novedades y que la cuestión sigue en estudio.

Torrico ha indicado que una vez que se reciban las conclusiones definitivas de Cultura, el Ayuntamiento se atendrá a lo que dictaminen los técnicos sobre la futura infraestructura viaria.

En todo caso, acerca de las dos alternativas que plantea el informe, Urbanismo se decanta por soterrar los restos arqueológicos, como ya anunció el alcalde, José María Bellido, en julio. De hecho, hoy Torrico ha vuelto a decir que el Ayuntamiento no contempla la posibilidad de cambiar el trazado de la ronda "porque el actual es el que mejor se adapta a los objetivos: asegurar el descanso de los vecinos alejando la ronda de los bloques y moverla al norte supondría afectar la calidad de vida de los vecinos, puesto que se metería en una zona verde que entendemos intocable dentro del modelo de anillo verde que estamos impulsando".

En todo caso, para no ser taxativo, Torrico insiste en que la posibilidad de cambiar está ahí y que será la Junta la que tome una decisión definitiva.

