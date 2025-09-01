Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación y formación

La Universidad de Córdoba lanza la segunda edición del Máster en Dirección Logística 4.0

Hay 20 plazas disponibes para profesionales de la gestión de la cadena de suministro y titulados universitarios que busquen oportunidades laborales

Rectorado de la Universidad de Córdoba.

Rectorado de la Universidad de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Universidad de Córdoba (UCO) pone en marcha la segunda edición del Máster de Formación Permanente en Dirección Logística 4.0, un título propio de la UCO que tiene como objetivo "formar a titulados universitarios para que puedan ocupar puestos de dirección en empresas o departamentos dedicados a la logística y a la gestión de la cadena de suministro". Para esta edición se ofertan 20 plazas, y el plazo de inscripción está abierto hasta el 15 de septiembre, explica la UCO en una nota de prensa, en la que añade el enlace web en el que se puede gestionar la solicitud.

El máster, que es iniciativa del Vicerrectorado de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Córdoba, a través de su Centro de Enseñanzas Propias y de Formación Continua (Ucontinúa), está dirigido por los profesores Pablo Romero Carrillo y Amelia Zafra Gómez.

Estructura y contenidos

El máster tiene una duración de un año y está pensado para profesionales en activo con titulación universitaria que quieran ampliar sus competencias en logística, así como a egresados universitarios que busquen oportunidades laborales en un sector en crecimiento que demanda personal con formación específica. Para favorecer la conciliación con la actividad laboral, las clases se impartirán de manera presencial los viernes por la tarde y los sábados por la mañana.

La metodología está basada en la resolución de conflictos a los que se enfrentan diariamente este tipo de profesionales

A lo largo del Máster de Formación Permanente en Dirección Logística 4.0 de la UCO, el estudiante tendrá la oportunidad de conocer y utilizar herramientas que le permitirán resolver los problemas a los que se enfrentan diariamente los profesionales que gestionan la cadena de suministro. Mediante una metodología docente basada en la resolución de casos prácticos, el alumnado irá enfrentándose a retos de complejidad creciente, que le permitirá adquirir las competencias asociadas al perfil profesional. El profesorado, experto en la materia y con amplia experiencia en el sector, presentará en cada sesión presencial los conceptos fundamentales relativos al tópico programado. En la plataforma docente se proporcionarán recursos docentes adicionales que permitirán completar con éxito la formación.

La estructura del programa académico del máster es similar a la de la primera edición: (i) Planificación, control y procedimientos administrativos, (ii) Gestión del almacenamiento y la distribución, (iii) Logística 4.0 y (iv) Logística industrial y de la Defensa. No obstante, en esta segunda edición incorpora mejoras significativas. Por un lado, se suma profesorado procedente de empresas internacionales, lo que enriquecerá la formación con su experiencia y visión práctica. Por otro, se amplía la dedicación a temas de especial interés para los profesionales, como la gestión de equipos, la negociación con proveedores, los Incoterms o las alternativas en la gestión aduanera. Asimismo, se incluyen sesiones prácticas sobre aplicaciones ERP y herramientas de gestión de flotas, esenciales para operar en compañías logísticas de referencia mundial.

Algunos contenidos que obtuvieron gran acogida en la primera edición se mantienen sin cambios. Es el caso del módulo de Logística 4.0, donde el alumnado trabajará con aplicaciones como PowerBI y KNIME para analizar y extraer información de grandes volúmenes de datos, favoreciendo la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencias.

Vinculado a los proveedores de la BLET

Por su parte, el módulo de Logística de la Defensa permitirá a los estudiantes conocer los procedimientos que deben seguir las empresas que aspiren a convertirse en proveedoras del Ejército de Tierra. Las sesiones estarán a cargo de mandos militares y abordarán también el funcionamiento de la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba y su relación con la industria auxiliar. Además, empresas como Escribano, Tess Defence, General Dynamics Santa Bárbara o Isdefe podrán participar en el programa a través de distintas modalidades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
  2. La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
  3. Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
  4. Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos
  5. La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres
  6. Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
  7. ¿Cuánto ha subido el precio de la vivienda en cada barrio de Córdoba? Así han variado los precios en un año
  8. Una agencia de detectives investigará las bajas laborales injustificadas en la ITV

Botella defiende que el plan de verano en Córdoba ha funcionado con un 5,4% más de intervenciones quirúrgicas

Botella defiende que el plan de verano en Córdoba ha funcionado con un 5,4% más de intervenciones quirúrgicas

Unas 200 personas arropan a la familia de Álex en el primer día del juicio por su muerte

Unas 200 personas arropan a la familia de Álex en el primer día del juicio por su muerte

El Ayuntamiento pide a la Junta de Andalucía recortar la Zona de Gran Afluencia Turística en Córdoba

El Ayuntamiento pide a la Junta de Andalucía recortar la Zona de Gran Afluencia Turística en Córdoba

Aremehisa pide al Ayuntamiento de Córdoba permiso para la identificación genética de Renée Lafont

Aremehisa pide al Ayuntamiento de Córdoba permiso para la identificación genética de Renée Lafont

El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina

El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina

Así es el Máster en Dirección Logística 4.0 de la UCO: plazas disponibles y fechas abiertas para inscribirse

Así es el Máster en Dirección Logística 4.0 de la UCO: plazas disponibles y fechas abiertas para inscribirse

La avenida de República Argentina se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov

La avenida de República Argentina se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov

El CC La Sierra pone en marcha un campamento infantil para dinamizar los últimos días de vacaciones

El CC La Sierra pone en marcha un campamento infantil para dinamizar los últimos días de vacaciones
Tracking Pixel Contents