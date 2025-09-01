La actualidad del lunes 1 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La declaración del presunto autor de la puñalada mortal a Álex; el cambio de la verbena de Santa Marina; y el cierre del mercado de fichas para el Córdoba CF centran la actualidad
El menor acusado de apuñalar mortalmente a Álex Ortega, de 16 años, el 1 de febrero en El Arenal ha negado su autoría en la vista celebrada este lunes en la Ciudad de la Justicia de Córdoba. Por su parte, la acusación particular ha elevado a 450.000 euros la responsabilidad civil solicitada a la Junta de Andalucía por ser un menor tutelado. En Capitulares, el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la lista de entidades admitidas para las subvenciones a la celebración de verbenas en 2025 y ha informado, entre otras cosas, de que sacará del casco histórico la de Santa Marina. Además, el Córdoba CF apura las horas del mercado de verano con la vista puesta en varias incorporaciones.
- El presunto autor de la puñalada mortal a Álex niega los hechos en el juicio
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- Cierre del mercado: el Córdoba CF, pendiente de reforzarse en tres posiciones
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El autor del apuñalamiento a un hombre en una parada de bus se entrega a la Policía
- El empleo del sector turístico duplica la subida media registrada en Córdoba
- El Ayuntamiento pide a la Junta recortar la Zona de Gran Afluencia Turística
- Condenan al Ayuntamiento de Córdoba a indemnizar a una vecina a la que se le cayó encima una farola
- La avenida de República Argentina se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov
- Botella defiende que el plan de verano en Córdoba ha funcionado con un 5,4% más de intervenciones quirúrgicas
Provincia
- Un egabrense gana 2.000 euros al mes durante 10 años con el Sueldazo de la ONCE
- Arde en Lucena una nave abandonada que tenía la techumbre de amianto
- El Infoca controla un incendio en un parque urbano de Hornachuelos
- Salud asegura que la ampliación del hospital de Montilla está pendiente del equipamiento
Cultura
Deportes
España
- Sánchez plantea una Agencia Estatal de Emergencias que coordine con las comunidades el combate ante incendios y danas
Internacional
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
- Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
- Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos
- La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres
- Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
- ¿Cuánto ha subido el precio de la vivienda en cada barrio de Córdoba? Así han variado los precios en un año
- Una agencia de detectives investigará las bajas laborales injustificadas en la ITV