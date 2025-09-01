La actualidad del lunes 1 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El crecimiento del empleo en el sector turístico, la arqueología que esconde la ciudad bajo sus edificaciones y las paseras de Montilla-Moriles abren la crónica de la semana
El sector turístico ha duplicado la cifra media del crecimiento del empleo en Córdoba. De esta forma, si el número de trabajadores afiliados a la seguridad social subió un 2%, la rama dedicada al turismo registró un incremento del 4%, con más de 19.000 trabajadores. En otro orden de cosas, que bajo la tierra de Córdoba brota historia es un mito, pero también una realidad. No han sido pocas las ocasiones en las que se han hallado restos arqueológicos en algún proyecto de construcción de la capital cordobesa. Te contamos las trabas y los lujos que encuentran los arqueólogos al excavar en la ciudad de las tres culturas. Y de la historia pasamos a la tradición, en este caso en las paseras de Montilla-Moriles. Comienza el asoleo de la uva Pedro Ximénez, una imagen icónica de la vendimia, pero también un trabajo sacrificado y de gran exigencia física.
- El empleo del sector turístico duplica la subida media registrada en Córdoba
- Bajo tierra y entre tesoros: excavar en la ciudad de las tres culturas
- Tradición y esfuerzo: la esencia de las paseras en Montilla-Moriles
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Hostecor busca fórmulas para captar a trabajadores extranjeros en Córdoba
- El sector turístico gana 31 locales de alojamiento en Córdoba en un año
- Manuel Murillo, presidente Agrupación Cofradías: «El vía crucis de Álvaro de Córdoba puso la semilla de la Semana Santa»
- Traca de conciertos, festivales y obras de teatro para despedir un verano de alto voltaje en Córdoba
- Unos 300 cordobeses se manifiestan en apoyo a la flotilla de suministro para Gaza
- Científicos de Córdoba identifican variedades de quinoa, adaptadas al campo andaluz y ricas en vitamina E
Provincia
- El Ayuntamiento de Montilla destinará más de 210.000 euros al alumbrado de todas sus fiestas
- El Cabril licita contratos por valor de más de 8,5 millones
Andalucía
- Andalucía cierra el periodo de máximo riesgo del verano con 680 incendios y 6.600 hectáreas quemadas
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
España
Cultura
- Capullo de Jerez, Miguel de Tena, Carmen Carmona y Antonio Reyes llegan al Festival Flamenco de Benamejí
Deportes
- Córdoba CF-Real Madrid: la gran apertura del Mundialito Juvenil en El Arcángel
- El Córdoba CF dice basta por los arbitrajes y pedirá explicaciones al Comité Técnico de Árbitros
Toros
- La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
- Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
- Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos
- La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres
- Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
- Una agencia de detectives investigará las bajas laborales injustificadas en la ITV
- Calendario escolar 2025-2026: estos son todos los puentes festivos en Córdoba
- ¿Cuánto ha subido el precio de la vivienda en cada barrio de Córdoba? Así han variado los precios en un año