El sector turístico ha duplicado la cifra media del crecimiento del empleo en Córdoba. De esta forma, si el número de trabajadores afiliados a la seguridad social subió un 2%, la rama dedicada al turismo registró un incremento del 4%, con más de 19.000 trabajadores. En otro orden de cosas, que bajo la tierra de Córdoba brota historia es un mito, pero también una realidad. No han sido pocas las ocasiones en las que se han hallado restos arqueológicos en algún proyecto de construcción de la capital cordobesa. Te contamos las trabas y los lujos que encuentran los arqueólogos al excavar en la ciudad de las tres culturas. Y de la historia pasamos a la tradición, en este caso en las paseras de Montilla-Moriles. Comienza el asoleo de la uva Pedro Ximénez, una imagen icónica de la vendimia, pero también un trabajo sacrificado y de gran exigencia física.

