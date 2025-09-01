Semana Europea de la Movilidad: rutas en bicis, un concurso escolar y un concierto con el Templo Romano de fondo

Córdoba celebrará la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre con rutas en bicicleta, un concurso escolar y un concierto con el Templo Romano de telón de fondo. El teniente de alcalde delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, ha informado este lunes de algunas de las actividades que se desarrollarán estos días y que tendrán un trasunto el siguiente fin de semana, del 26 al 28 de septiembre, con la celebración de la Feria de la Automoción, Automov, organizada en colaboración con Atradeco para la promoción de vehículos eléctricos y eco en la avenida de la República Argentina. Este año, el lema de esta semana impulsada por la Unión Europea es Movilidad para todas las personas.

El delegado Bernardo Jordano ha recordado el éxito de participación que tuvo la pasada edición de la Semana Europea de la Movilidad en Córdoba, con más de 2.000 participantes, y ha expresado su deseo de recuperar todas aquellas actividades que resultaron más exitosas y probar algunas nuevas.

La Semana de la Movilidad del año pasado. / Manuel Murillo

Rutas en bici por el cinturón verde

La principal actividad de la Semana Europea de la Movilidad serán las rutas en bicicleta, algunas de las cuales se llevarán a cabo por el cinturón verde, para promocionar esta vía entre los cordobeses. Además, habrá rutas para conocer el patrimonio industrial de la ciudad, parques y jardines, las fuentes naturalizadas o los huertos urbanos.

Además, se celebrará el concurso interescolar Córdoba ciudad accesible, en el que los escolares del último ciclo de Educación Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria competirán sobre conocimientos en movilidad y accesibilidad a través de una aplicación interactiva y adaptada para aulas especiales.

El concierto del pianista cordobés Alberto de Paz será el día 19 en la calle Capitulares, con el Templo Romano de fondo y un aforo para 400 personas. La calle Claudio Marcelo se cortará al tráfico durante el recital.

Además, habrá pasacalles de la Patrulla Canina, juegos y talleres, un skape street, talleres de coches solares y una yincana. "La Semana de la Movilidad se consolida como una actividad anual que auna las delegaciones de cultura, seguridad, mayores, educación, y las empresas de Aucorsa y Sadeco".

Las actividades se podrán consultar con más detalle en los próximos días en la página web de Movilidad.