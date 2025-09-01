Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empresas. Más establecimientos turísticos

El sector turístico gana 31 locales de alojamiento en Córdoba en un año

Un grupo de turistas cruza el paso de peatones para acceder al Mezquita Center de Córdoba, uno de los últimos hoteles en abrir.

Un grupo de turistas cruza el paso de peatones para acceder al Mezquita Center de Córdoba, uno de los últimos hoteles en abrir. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La pujanza del turismo ha provocado un crecimiento del número de locales que las empresas destinan a estas actividades en Córdoba. De acuerdo con la información del Directorio Central de Empresas, difundido por el Instituto Nacional de Estadística a finales de 2024, la provincia tiene 54.529 unidades activas y estas son un 2% menos que en 2019. Sin embargo, los 5.917 establecimientos de empresas turísticas representan un incremento leve, del 0,3%, en el mismo periodo. En 2024, la cifra de locales destinados a estas actividades ha crecido un 3% anual, ganando 175 en números absolutos.

Respecto a la naturaleza de los establecimientos, Córdoba tiene 445 servicios de alojamiento y estos son 31 más que en 2023. Los espacios donde se ofrecen comidas y bebidas son los más numerosos, con 3.695 en la provincia, seis más en un año. Por otra parte, las actividades deportivas y recreativas han experimentado un fuerte empuje durante el año pasado, alcanzando las 770 unidades operativas, 61 más. Las actividades de creación, artísticas y espectáculos se desarrollan en 485 espacios (+62). Córdoba también alberga 233 locales de juegos de azar y apuestas (+13), en tanto que 68 se dedican a biblioteca, museo y otras iniciativas (+4), y en el último año solo ha decrecido la cifra de locales de agencias de viajes y operadores turísticos, que son ahora 221 (-2). n

