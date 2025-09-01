El sector turístico gana 31 locales de alojamiento en Córdoba en un año

La pujanza del turismo ha provocado un crecimiento del número de locales que las empresas destinan a estas actividades en Córdoba. De acuerdo con la información del Directorio Central de Empresas, difundido por el Instituto Nacional de Estadística a finales de 2024, la provincia tiene 54.529 unidades activas y estas son un 2% menos que en 2019. Sin embargo, los 5.917 establecimientos de empresas turísticas representan un incremento leve, del 0,3%, en el mismo periodo. En 2024, la cifra de locales destinados a estas actividades ha crecido un 3% anual, ganando 175 en números absolutos.

Respecto a la naturaleza de los establecimientos, Córdoba tiene 445 servicios de alojamiento y estos son 31 más que en 2023. Los espacios donde se ofrecen comidas y bebidas son los más numerosos, con 3.695 en la provincia, seis más en un año. Por otra parte, las actividades deportivas y recreativas han experimentado un fuerte empuje durante el año pasado, alcanzando las 770 unidades operativas, 61 más. Las actividades de creación, artísticas y espectáculos se desarrollan en 485 espacios (+62). Córdoba también alberga 233 locales de juegos de azar y apuestas (+13), en tanto que 68 se dedican a biblioteca, museo y otras iniciativas (+4), y en el último año solo ha decrecido la cifra de locales de agencias de viajes y operadores turísticos, que son ahora 221 (-2). n

