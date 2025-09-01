El presunto autor de la puñalada mortal a Álex niega los hechos en el juicio

El menor acusado en Córdoba de, presuntamente, asestar una puñalada mortal a Álex Ortega, de 16 años de edad, el pasado 1 de febrero en El Arenal ha negado este lunes la autoría de los hechos durante la vista oral desarrollada en la Ciudad de la Justicia.

De este modo, el juicio celebrado por el juzgado de Menores de Córdoba ha quedado visto para sentencia. El abogado que representa la acusación ejercida por la familia de la víctima, Carlos Arias, ha informado de que el encartado ha negado los hechos, pero testigos de lo ocurrido le han reconocido como supuesto responsable de la agresión.

En sus conclusiones finales, la acusación particular ha mantenido la solicitud de ocho años de internamiento en un centro para menores infractores, que es el tiempo máximo contemplado en la ley. No obstante, teniendo en cuenta que la víctima contaba con dos hermanos, ha elevado de 400.000 a 450.000 euros el importe de la responsabilidad civil solicitada a la Junta de Andalucía, que es la Administración que tutelaba al presunto agresor en el momento de los hechos.

Pilar Cobos

La Fiscalía había solicitado ocho años de internamiento terapéutico para el acusado, quien, según ha trascendido hasta el momento, sufriría una patología mental. Sin embargo, la familia de Álex solicita que se le prive de libertad en un centro común, lo que podría dar lugar a su traslado a una prisión para adultos cuando cumpla la mayoría de edad.

Una sesión "complicada"

A la salida del juicio, Carlos Arias ha admitido que ha sido una sesión "complicada", porque se ha abordado el fallecimiento de un menor de edad. Los padres y un abuelo de Álex han estado presentes en la vista, que se ha celebrado a puerta cerrada.

Fuera del edificio, en torno a dos centenares de familiares y amigos han arropado a la familia. Para la acusación particular, el delito cometido ha sido un presunto asesinato y ha concurrido la circunstancia agravante de alevosía.

Familiares del joven apuñalado en El Arenal se concentran en la Ciudad de la Justicia. / Manuel Murillo

En la calle se han vivido momentos de tensión cuando personas concentradas en uno de los accesos de la Ciudad de la Justicia llamaban "asesino" al menor acusado y solicitaban acceder a él. Un cordón policial les separaba de la entrada al edificio. Algunos presentes han lamentado la supuesta indefensión de testigos de los hechos, menores de edad que acompañaban a la víctima mortal en el botellón y que, según han manifestado, ahora tienen "miedo".

Una vez finalizada la mañana, centenares de personas, muchas de ellas, jóvenes, permanecían concentradas junto a las puertas del edificio para apoyar a la familia. Algunos adolescentes y adultos han llorado recordando a Álex.