Vuelta al cole
Loyola Andalucía da la bienvenida en Córdoba a 350 nuevos alumnos este curso
La universidad incorpora en Sevilla dos nuevas ingenierías y duplica el alumnado de Medicina
La Universidad Loyola Andalucía ha dado comienzo este lunes en Córdoba el nuevo curso académico con la tradicional jornada de bienvenida a su alumnado. Desde primera hora, los estudiantes participaron en actividades diseñadas para favorecer su integración en la vida universitaria como preludio al inicio de las clases, que darán comienzo este martes en los grados y dobles grados que imparte la Universidad. Según fuentes de la institución, de los más de 1.650 nuevos alumnos de grado que se incorporan, 350 lo harán en el campus de Córdoba.
Este curso, la Universidad Loyola incorpora dos nuevas titulaciones en Sevilla, el grado de Ingeniería Aeroespacial y el de Ingeniería Biomédica. También será una novedad la oficialización del grado de Composición y Producción Musical, que se impartía como título propio. Por su parte, el grado de Medicina duplica sus plazas, por lo que este curso habrá 120 nuevos alumnos en formación. En la jornada de bienvenida, el rector, Fabio Gómez-Estern, animó a los nuevos estudiantes a aprovechar al máximo su paso por la universidad, que definió como «un espacio de oportunidades para crecer como personas y profesionales».
Acto solemne de apertura, en Sevilla
El acto solemne de apertura del curso académico se celebrará el 10 de septiembre en el campus de Sevilla. La jornada comenzará a las 10.30 horas con una Eucaristía en la capilla del campus, presidida por el obispo Auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia. A las 12.00 horas, tendrá lugar el acto académico, presidido por el rector Fabio Gómez-Estern, con la lección inaugural de la profesora de Estudios Internacionales, Mª Luz Ortega Carpio, titulada Construir universidad desde la esperanza: un compromiso con el desarrollo humano y sostenible.
