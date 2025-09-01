Hostecor busca fórmulas para captar a trabajadores extranjeros en Córdoba

La Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor) busca fórmulas para incorporar a trabajadores extranjeros en el sector. Su presidente, Jesús Guerrero, afirma que están dialogando con grandes empresas de trabajo temporal, con objeto de encontrar vías para cubrir las necesidades de bares y restaurantes, y una de estas líneas de actuación podría ser la legalización de la situación en España de profesionales de otros países. «Se está intentando en Andalucía, hay muchos extranjeros que quieren trabajar pero no pueden hacerlo», explica.

La hostelería y otras actividades como la construcción, la agricultura, el transporte o la joyería demandan trabajadores desde hace algún tiempo en Córdoba. «No hay españoles que quieran trabajar», indica el presidente de la patronal. También apunta, a modo de ejemplo, que «el sector de los supermercados acaba de trasladar al Gobierno que faltan más de 16.000 trabajadores y ha pedido traerlos del extranjero. Es un problema estructural», puntualiza.

El campo y la construcción también necesita empleados

En el caso concreto de Córdoba, la agricultura ha solicitado este año un contingente de trabajadores extranjeros, una medida que no se adoptaba desde 2012. Del mismo modo, en la pasada primavera Construcor estimó que el sector necesita la entrada de 10.000 trabajadores en la provincia y baraja incorporar a personas migrantes con un contrato en origen como una de las soluciones posibles.

Jesús Guerrero estima que en la hostelería faltan centenares de empleados. «Hay una falta de trabajadores muy grande», subraya, precisando que las empresas demandan profesionales de todos los perfiles: camareros, cocineros, pinches, etcétera.

Los datos del sector indican que entre los años 2020 y 2025 el empleo ha aumentado de forma considerable en la hostelería española, pasando de 1,1 millones de trabajadores a los dos millones con los que espera cerrar el ejercicio 2025. En Córdoba, «también está creciendo y si no aumenta más es porque no hay mano de obra», lamenta Jesús Guerrero, quien entiende que esta situación «está limitando el crecimiento» de la actividad.

Según detalla, «los establecimientos nuevos están faltos de personal. Hay franquicias que quieren implantarse y lo primero que buscan son trabajadores, si no están disponibles, no se implantan, es un condicionante», afirma. Otros negocios, incluso entre los más reconocidos del sector, «no tienen más volumen de trabajo porque no cuentan con trabajadores para poder ofrecer el servicio», asegura Jesús Guerrero.

Dificultades

En la misma línea, la presidenta de la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor), Elena Rizos, lamenta que «los alojamientos pueden tardar meses en encontrar un trabajador bueno». De este modo, afirma que «en los hoteles faltan profesionales en todos los departamentos».

En estos momentos, el sector se encuentra en temporada baja en Córdoba, pero la presidenta de la patronal avanza que «empezamos a buscar personal, aproximadamente, a mediados de septiembre y entonces nos llegarán los problemas». En declaraciones a este periódico, confirma que cada vez se incorpora a más trabajadores extranjeros, que en muchas ocasiones están consolidados desde hace años. En cuanto a los hándicaps que pueden dar lugar a una falta de interés por estos empleos, señala que «quizá es poco atractivo para los jóvenes, porque tienes que trabajar para que otros se diviertan». También añade que «las ayudas públicas pueden desincentivar. A veces, los candidatos piden contratos con características determinadas, como una media jornada, para no perderlas».

