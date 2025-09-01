El Hospital San Juan de Dios actualiza el abordaje multidisciplinar y humanizador del cáncer de mama

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba acogerá el próximo 16 de septiembre la jornada científica Avances y humanización en el proceso oncológico cáncer de mama. Del diagnóstico al cuidado y su enfoque multidisciplinar, un encuentro dirigido a profesionales de la salud que reunirá a especialistas de distintas áreas implicadas en el abordaje de esta enfermedad y que pone de manifiesto el compromiso del centro con la atención integral al paciente oncológico, según resalta en una nota de prensa.

El objetivo de esta cita es compartir los últimos avances médicos y científicos en el tratamiento del cáncer de mama desde una perspectiva integral y multidisciplinar, subrayando, además, la importancia de la humanización en todo el proceso asistencial, desde el diagnóstico hasta el acompañamiento en el proceso de la enfermedad.

Y es que el Hospital San Juan de Dios de Córdoba tiene implementado el ‘Proceso Asistencial Integrado Multidisciplinar para Cáncer de Mama’ que recoge todos estos puntos de manera práctica en la atención que se presta, cada día, a los pacientes oncológicos.

Del diagnóstico al enfoque emocional

De este modo, la jornada profundizará en las últimas innovaciones en los métodos diagnósticos del cáncer de mama, abordando temas como la utilización de IA en las técnicas de imagen, el papel del PET-TAC y el ganglio centinela para la detección, o el estudio de marcadores moleculares en leche materna que permitan el diagnóstico precoz tras el embarazo.

Asimismo, se analizarán las técnicas quirúrgicas más apropiadas a cada caso; la importancia de administrar un tratamiento radioterápico personalizado o los retos en el cáncer de mama metastásico, incidiendo en el enfoque psicológico y emocional que ponga en el centro a la paciente y su entorno, que las mujeres con cáncer de mama necesitan.

El encuentro, que se desarrollará en el salón de actos del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, se enmarca en las actividades formativas de la Cátedra En qué te puedo ayudar-Humanizando el Cáncer de la UCO, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer, y cuenta con el patrocinio de Gilead y la colaboración de GenesisCare, Cadpet (Centro Avanzado de Diagnóstico PET) y HT Médica