La Guardia Civil lleva a la fiscalía de Córdoba su informe sobre el incendio de la zona de la Albaida

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Córdoba sigue recabando información sobre el incendio que en el pasado 22 de julio afectó a la zona de la Albaida. Los agentes encargados de recoger las pesquisas ya han hecho traslado a la Fiscalía de Córdoba del informe con las primeras averiguaciones por si el origen del fuego pudiera ser considerado delito medioambiental.

Las fuentes consultadas por este periódico han señalado que la Guardia Civil es la fuerza competente para la investigación de este tipo de incendios, tanto en trabajos peritación para localizar el origen como para investigar las posibles causas, material que es el que se remita al ministerio público.

Desde el momento que se produjo el suceso, los agentes del Seprona iniciaron las inspecciones oculares y la toma de muestras, así como todo tipo de investigaciones tendentes a aclarar todo lo ocurrido, investigación que, según las fuentes consultadas, sigue en curso.

El suceso se produjo el pasado día 22 de julio y arrasó 84 hectáreas de terreno de la zona de la Albaida, en las faldas de la Sierra de Córdoba. Ante la envergadura que tomó el suceso se procedió al desalojo de viviendas y parcelas de El Patriarca, las ermitas, la carretera de Trassierra y aledaños. En total, fueron unos 300 vecinos los desalojados.