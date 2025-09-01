Condenan al Ayuntamiento de Córdoba a indemnizar a una vecina a la que se le cayó encima una farola

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Córdoba ha dictado sentencia a favor de una ciudadana que responde a las iniciales D. R. O., y obliga al Ayuntamiento de Córdoba a indemnizarla por un accidente que sufrió en septiembre del 2020. En concreto, la demandante reclamaba al Consistorio el pago porque tras impactar contra una farola esta se le cayó encima como consecuencia de su mal estado. En concreto, la víctima exigía el pago de 20.103,84 euros por el accidente.

El suceso ocurrió el 18 de septiembre del 2020 cuando la demandante iba paseando con su perro por el parque situado en la intersección de las calles Juan de Gortz y Francisco Azorín Izquierdo, en el barrio de Las Margaritas de la capital cordobesa. En su demanda, la ciudadana explicaba que al no darle tiempo a quitarse, la farola se desplomó sobre su hombro, haciéndole caer de rodillas al suelo por el peso de la misma. Asimismo, relataba en su escrito que llamó a la policía para dar parte del hecho, siendo los agentes los que vieron "el estado y deterioro del mobiliario urbano" de la zona. La demandante, que contó además con el testimonio de una vecina que fue testigo de los hechos, tuvo que ser asistida en Urgencias del hospital Reina Sofía y argumentó haber sufrido lesiones que le impidieron realizar tareas domésticas cotidianas durante varios meses, no teniendo mejoría hasta abril del 2024.

Dolores de hombro y columna

En los partes médicos adjuntados posteriormente por la demandante se recogía dolores en el hombro y la columna dorsal-lumbar. Además, como consecuencia del impacto recibido, se agravó una lesión en la mano izquierda con la que intentó parar el golpe de la farola. La demandante sufre artrosis postraumática como efecto del accidente. Los agentes locales que testificaron en el juicio indicaron que cuando se personaron en el lugar "había una farola en el suelo y una mujer aturdida" y "desorientada, no mostrando aparentes lesiones superficiales doliéndose de hombro y espalda".

Ahora, en su fallo, el juez determina que "a pesar de lo inusual del accidente en cuestión, dado lo informado por la Policía Local y la declaración concordante de la testigo, no cabe dudar de que el suceso fue y del modo que dice la reclamante". Asimismo, considera que el nexo causal (entre los daños y el funcionamiento de servicio público) resulta "evidente, sin interferencia alguna en él parte de la damnificada" concurriendo, pues, los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad demandada.

El Consistorio tendrá que pagar a la demandante la cantidad de 2.570,86 euros más los intereses legales devengados.