El CC La Sierra de Córdoba pone en marcha un campamento infantil para dinamizar los últimos días de vacaciones

Se organizarán talleres cada mañana, de 11.00 a 13.00 horas, para que los padres "puedan hacer sus compras cómodamente"

Cartel con las actividades del CC La Sierra.

Cartel con las actividades del CC La Sierra. / CÓRDOBA

Septiembre es un mes de nuevos comienzos. Es el momento de preparar todo para la vuelta al cole y el centro comercial cordobés La Sierra ha puesto en marcha un campamento infantil con el fin de "dinamizar los últimos días de vacaciones de los pequeños y dar facilidades a los padres para poder hacer sus compras cómodamente".

De este modo, desde este lunes 1 de septiembre y hasta el martes 9 de septiembre, a excepción del domingo 7 y el lunes 8, los peques pondrán disfrutar de dos horas de talleres de especial diversión cada mañana de 11.00 a 13.00 horas.

Para participar, tan solo será necesario presentar un ticket de compra de ese mismo día y registrarse en un formulario. "En ese mismo momento, los padres recibirán un rasca con el que pueden ganar descuentos de 5 euros en dinero La Sierra para compras superiores a 10 euros. Además, los dos primeros niños en participar cada día se llevarán de regalo una bufanda del Córdoba CF", explica el centro comercial en una nota de prensa.

Ludoteca

Asimismo, "como viene siendo habitual, la ludoteca de La Sierra Kids retomará su programación mensual" durante el mes de septiembre los días 13, 20 y 27 de 18.00 a 20.00 horas.

La gerente del centro comercial La Sierra, Beatriz Carranza, ha afirmado que “desde La Sierra queremos dar solución a todas las familias que busquen alternativas para la conciliación durante los días previos a la vuelta al cole, que pueden resultar un poco caóticos”. En este sentido, ha señalado que “en La Sierra podrán encontrar el espacio perfecto para realizar las compras pertinentes con la tranquilidad de que sus hijos disfrutan de actividades divertidas y educativas”.

Hasta 1.000 euros en tarjetas regalo

Por otro lado, y para hacer aún más especial la vuelta cole, el centro comercial La Sierra ha habilitado una promoción a través de su página web que estará disponible hasta el 15 de septiembre.

Todos aquellos que lo deseen deberán registrarse en el formulario que encontrarán en la pestaña de ‘eventos’ y poner a prueba su mente con un divertido juego para entrar directamente en el sorteo de tarjetas regalo por valor de hasta 1.000 euros.

