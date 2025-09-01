El Ayuntamiento de Córdoba 'echa el cierre' al mercado de El Naranjo para hacer un centro de mayores

La Delegación de Mercados y Comercio del Ayuntamiento de Córdoba ha declarado la extinción del derecho de ocupación del único número del mercado municipal del barrio de El Naranjo que está ocupado en la actualidad de los 13 que tuvo abiertos. La decisión lleva pareja la clausura de esta plaza de abastos y el proyecto de construcción de un centro de capacitación activa de mayores para esta barriada cordobesa. El delegado del ramo, Julián Urbano, ha avanzado los planes municipales para este espacio municipal tras la celebración de la junta de gobierno local donde se ha acordado la propuesta.

La extinción del derecho de ocupación del único puesto que sigue activo en el mercado del Naranjo afecta directamente a su propietario actual, el carnicero Rafael Jiménez, que disfrutaba hasta ahora de esta concesión demanial. No obstante, el delegado de Comercio ha informado que actualmente el vendedor estaba en precario (desde el 16 de octubre de 2018) y que el Ayuntamiento le ha ofrecido la posibilidad de trasladarse a cualquiera de los otros mercados municipales de Córdoba. De momento, al parecer, el Consistorio no ha recibido ninguna solicitud del carnicero que está próximo a la jubilación.

Apoyo de los vecinos

Urbano ha detallado, además, que en mayo del 2024 se realizó por parte de su delegación una modificación de la concesión demanial de los puestos de El Naranjo. Entre 2004 y 2014 hubo una ocupación total de estos puestos, pero de manera paulatina se han ido quedando vacíos "debido, básicamente, a la apertura de nuevos espacios comerciales y a la modificación de hábitos de compra por parte de los usuarios".

Por eso, "ante la escasa ocupación del mercado y las nuevas necesidades de la barriada, entre ellas lo que es dotar de infraestructuras municipales a los mayores, contando para ello con el apoyo expreso y por escrito tanto del consejo de distrito Norte como del Consejo de Movimiento Ciudadano, así como los demás grupos políticos que apoyaron esta realización de infraestructuras o la dotación de infraestructuras de esta zona en el curso anterior, nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer precisamente la declaración de extinción del derecho de ocupación de este puesto número 4 del mercado municipal de Naranjo", ha indicado el delegado.

Crédito presupuestario

Para la construcción del futuro centro de mayores, el Pleno acordó en junio del 2024 una modificación de crédito del presupuesto por un importe de 421.244,72 euros, con el que se pueda hacer frente a la adaptación del edificio del mercado de abastos de la plaza Bellavista, para ser utilizado como nuevo centro de participación activa para personas mayores El Naranjo.

Aquella modificación de crédito salió adelante por mayoría de votos a favor de los representantes del grupo municipal Popular y Hacemos Córdoba y con la abstención de los representantes del grupo municipal socialista y Vox.