La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov

La avenida de República Argentina se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en la Feria de la Automoción, Automov, que vuelve a celebrarse en Córdoba al calor de la Semana Europea de la Movilidad 2025. El teniente de alcalde delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, y el presidente de Atradeco, Carlos Toledano, han informado este lunes sobre la tercera edición de esta feria que se hará por primera vez en esta ubicación después de pasar por el Vial Norte y la Diputación. Automov tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre en Córdoba, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, aunque la exposición de vehículos estará iluminada hasta las 12 de la noche.

La avenida de República Argentina no se verá afectada por cortes de tráfico, según ha detallado el delegado de Movilidad, porque Automov ocupará el espacio de los aparcamientos de zona azul y dos carriles, dejando uno libre al tráfico rodado. Uno de los carriles servirá como carril de pruebas para que las personas que se acerquen a conocer los modelos eléctricos puedan probarlos en funcionamiento.

El teniente de alcalde delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, y el presidente de Atradeco, Carlos Toledano, informan sobre la Semana Europea de la Movilidad. / PATRICIA CACHINERO

30 marcas y 14 expositores

Los responsables de Atradeco han explicado que la exposición incluirá una oferta muy global, donde se podrá conocer la cada vez más amplia gama de vehículos eléctricos, desde el híbrido total al eco pasando por el híbrido enchufable, e incluirá camiones, motocicletas, coches y hasta carretillas elevadoras eléctricas. "El sector está en evolución y en ebullición continua", ha asegurado el presidente de esta asociación que cifra en un 45% la presencia de este tipo de vehículos que han crecido en detrimento del diesel. En total, en Automov se expondrán más de 30 marcas en un total de 14 expositores.

Coches eléctricos en sus puntos de recarga. / CÓRDOBA

Además del carril de pruebas, habrá un circuito de scalextric, simuladores de coches de carreras en el interior del Mercado Victoria, zona de pruebas, sorteos de pases vip para el Rally Sierra Morena y entradas para visitar Port Aventura y Ferrari Land.