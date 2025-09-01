El autor del apuñalamiento a un hombre en una parada de bus en Córdoba se entrega a la Policía

El presunto autor del apuñalamiento a un hombre ocurrido hace una semana en una parada de autobús del Veredón de los Frailes se ha entregado este lunes a la Policía Nacional en Córdoba. Este cuerpo de seguridad ha confirmado a este periódico que el individuo ha quedado detenido como supuesto responsable de un delito de lesiones. Se espera que pase a disposición judicial en las próximas horas.

Fuentes próximas al caso señalan que, al parecer, esta persona sufre una discapacidad intelectual elevada. Los hechos habrían ocurrido cuando víctima y agresor se hallaban en la parada de autobús, y la víctima comenzó, supuestamente, a golpear a una mujer y a otras personas.

Sucesión de los hechos

El detenido habría intentado mediar en el altercado, la víctima le mostró un arma blanca y este, a su vez, sacó la suya, asestándole finalmente dos puñaladas. La víctima, un hombre de 36 años de edad, fue trasladado al hospital Reina Sofía tras la agresión. Desde el primer momento se informó de que su vida no corría peligro.

En esta línea, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía indicó que los hechos ocurrieron a las 16.55 horas del lunes pasado, 25 de agosto. Según la información trascendida en ese momento, un hombre, tras asestar varias puñaladas a otro en la última parada del autobús, huyó.

El supuesto agresor se ha presentado esta mañana ante la Policía Nacional acompañado por su abogada, María del Mar Jiménez. En estos momentos se encuentra en dependencias policiales, a la espera de ser trasladado y declarar ante el juez.