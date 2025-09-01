Sucesos
Un árbol de gran porte cae a las puertas del parque de Colón
El incidente no ha provocado heridos, aunque varios viandantes han alertado de ello
Un árbol de gran tamaño se ha venido abajo y ha caído junto a una de las puertas del parque de Colón, en Córdoba, en la tarde de este lunes. El incidente no ha provocado heridos, según ha confirmado el servicio de Emergencias 112, aunque varias personas han alertado del sucesos.
