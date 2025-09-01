Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un árbol de gran porte cae a las puertas del parque de Colón

El incidente no ha provocado heridos, aunque varios viandantes han alertado de ello

Un árbol caído a las puertas del parque de Colón.

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Un árbol de gran tamaño se ha venido abajo y ha caído junto a una de las puertas del parque de Colón, en Córdoba, en la tarde de este lunes. El incidente no ha provocado heridos, según ha confirmado el servicio de Emergencias 112, aunque varias personas han alertado del sucesos.

