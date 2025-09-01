Unas 200 personas arropan en Córdoba a la familia de Álex en el primer día del juicio por su muerte

El juzgado de Menores de Córdoba celebra este lunes el juicio por la muerte de Álex Ortega, el menor de edad que falleció el pasado 1 de febrero después de ser apuñalado en el recinto ferial de El Arenal. En torno a dos centenares de personas han acudido al acceso principal de la Ciudad de la Justicia para apoyar a la familia de la víctima.

A primera hora de la mañana, el padre y la madre de Álex, un abuelo y testigos han accedido al juzgado para asistir al juicio. En la puerta, familiares y amigos les acompañan vistiendo camisetas donde reclaman justicia para este menor, que tenía 16 años de edad en el momento de los hechos.

También han colgado pancartas en las inmediaciones de la Ciudad de la Justicia. En una de ellas se puede leer "Ocho años vale la vida de nuestros hijos", en referencia a la pena de privación de libertad máxima contemplada en la ley para los menores de edad. Además, manifiestan su repulsa al empleo de navajas.

Familiares y amigos apoyan a la familia de Álex Ortega este lunes, en el primer día del juicio. / Manuel Murillo

Nora Peña, que es prima del padre de Álex, ha lamentado que la pena por el presunto asesinato se limite a ocho años. En declaraciones a este periódico, ha confirmado que hoy se encuentra en la Ciudad de la Justicia "todo el barrio (la familia es del Guadalquivir), prácticamente".

Entre otros, ha estado presente Francisco Márquez, del municipio sevillano La Puebla del Río, quien ha afirmado que "mañana hace dos meses que mataron a mi hijo". Junto a otros familiares, viste una camiseta donde reclama justicia para Daniel, quien tenía 17 años de edad. Según ha detallado, el agresor contaba con 15 años de edad en el momento de los hechos. "No es normal que un asesinato cueste ocho años", ha lamentado.

Familiares y amigos arropan a la familia. / Manuel Murillo

Ocho años de prisión

En el caso de Álex Ortega, la familia de la víctima y la Fiscalía han solicitado ocho años de prisión para el presunto autor de los hechos. Sin embargo, la acusación particular reclama que cumpla esta pena en un centro de internamiento normal y el Ministerio Público solicita que lo haga en un centro terapéutico, ya que este joven, según ha trascendido hasta el momento, sufre un trastorno mental.

Por otra parte, la acusación particular ha reclamado una responsabilidad civil de 400.000 euros, que entiende que tendría que abonar la Junta de Andalucía por encontrarse el encartado bajo su tutela en el momento del crimen.