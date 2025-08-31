Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La reclamación del Córdoba CF a los árbitros, la programación cultural de septiembre en la ciudad y el análisis del año en el campo cordobés centran la información de la tarde

Salmorejada, en la despedida de la Velá de la Fuensanta.

Salmorejada, en la despedida de la Velá de la Fuensanta. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El partido del Córdoba CF en Valladolid ha suscitado polémica esta jornada. Tras la anulación del un gol en el José Zorrilla, los blanquiverdes interpondrán una reclamación formal para pedir explicaciones al Comité Técnico de Árbitros. Por otra parte, agosto se va pero septiembre llega cargado de actividades culturales, con la Velá de la Fuensanta como plato fuerte. También habrá conciertos de artistas consagrados y estrellas del panorama actual, pases de teatro clásico, espectáculos ecuestres y festivales de música alternativa. Por último, antes del inicio del año hidrológico, te ofrecemos un análisis de un año que ha sido irregular en el campo cordobés pese a la lluvia.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Cultura

Deportes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents