La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La reclamación del Córdoba CF a los árbitros, la programación cultural de septiembre en la ciudad y el análisis del año en el campo cordobés centran la información de la tarde
El partido del Córdoba CF en Valladolid ha suscitado polémica esta jornada. Tras la anulación del un gol en el José Zorrilla, los blanquiverdes interpondrán una reclamación formal para pedir explicaciones al Comité Técnico de Árbitros. Por otra parte, agosto se va pero septiembre llega cargado de actividades culturales, con la Velá de la Fuensanta como plato fuerte. También habrá conciertos de artistas consagrados y estrellas del panorama actual, pases de teatro clásico, espectáculos ecuestres y festivales de música alternativa. Por último, antes del inicio del año hidrológico, te ofrecemos un análisis de un año que ha sido irregular en el campo cordobés pese a la lluvia.
- El Córdoba CF dice basta por los arbitrajes y pedirá explicaciones al Comité Técnico de Árbitros
- Traca de conciertos, festivales y obras de teatro para despedir un verano de alto voltaje en Córdoba
- La lluvia no lo arregla todo: crónica de un año irregular en el campo cordobés
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- De la carne de momia al ibuprofeno: las farmacias históricas de Córdoba
- Unos 300 cordobeses se manifiestan en apoyo a la flotilla de suministro para Gaza
- Córdoba afronta un nuevo año agrícola con un 58% más de agua embalsada
- Noche intensa para los bomberos con tres incendios de seis contenedores en El Guadalquivir y Las Palmeras
- Científicos de Córdoba identifican variedades de quinoa, adaptadas al campo andaluz y ricas en vitamina E
- Diego Copé, delegado de Desarrollo Educativo: «La ratio media es inferior a 25, las aulas con 27 alumnos son una excepción»
Provincia
- El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
- Pozoblanco tendrá un circuito de ciclismo de montaña
- Encinas Reales enciende calles y plazas con la Noche Encandilada
Andalucía
- Vivienda, turismo, montes o patrimonio: Moreno encara el final de la legislatura con una veintena de leyes en cartera
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
Cultura
- Capullo de Jerez, Miguel de Tena, Carmen Carmona y Antonio Reyes llegan al Festival Flamenco de Benamejí
Deportes
- Córdoba CF-Real Madrid: la gran apertura del Mundialito Juvenil en El Arcángel
- García Navajas, el maleno que fue '10' en el Real Madrid
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
- Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
- Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos
- La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres
- Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
- Una agencia de detectives investigará las bajas laborales injustificadas en la ITV
- Calendario escolar 2025-2026: estos son todos los puentes festivos en Córdoba
- Abre al tráfico la tercera y última fase de la obra de la avenida de Trassierra