El partido del Córdoba CF en Valladolid ha suscitado polémica esta jornada. Tras la anulación del un gol en el José Zorrilla, los blanquiverdes interpondrán una reclamación formal para pedir explicaciones al Comité Técnico de Árbitros. Por otra parte, agosto se va pero septiembre llega cargado de actividades culturales, con la Velá de la Fuensanta como plato fuerte. También habrá conciertos de artistas consagrados y estrellas del panorama actual, pases de teatro clásico, espectáculos ecuestres y festivales de música alternativa. Por último, antes del inicio del año hidrológico, te ofrecemos un análisis de un año que ha sido irregular en el campo cordobés pese a la lluvia.

