La actualidad del domingo 31 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El inicio del año agrícola, el empate del Córdoba CF ante el Valladolid y un recorrido por las farmacias históricas de Córdoba abren la crónica del final de la semana
Córdoba afronta un nuevo año agrícola con una situación buena ya que cuenta con un 58% más de agua embalsada en sus pantanos. Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la provincia tienen a finales de agosto 1.514 hectómetros cúbicos acumulados, lo que supone un aumento de 556 hectómetros en un año. Por otra parte, el Córdoba CF tampoco logró ayer la primera victoria de la temporada. Tras un partido complicado ante el Real Valladolid (0-0), con polémica incluida, sólo pudo sumar un punto sumar un punto para estrenar su casillero. Y en tercer lugar, CÓRDOBA ha hecho un recorrido por las farmacias históricas de Córdoba, lugares que han visto pasar el paso del tiempo han evolucionado desde un trabajo gremial con remedios de origen vegetal, animal y mineral, a la educación superior y los productos químicos.
- Córdoba afronta un nuevo año agrícola con un 58% más de agua embalsada
- El Córdoba CF sabe sufrir para sumar un punto de confianza ante un complicado Valladolid
- De la carne de momia al ibuprofeno: las farmacias históricas de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Diego Copé, delegado de Desarrollo Educativo: «La ratio media es inferior a 25, las aulas con 27 alumnos son una excepción»
- La IA, un enemigo silencioso que multiplica el riesgo del ‘shatering’ entre los cordobeses
- Los bomberos forestales de Córdoba se echan a la calle: "El Infoca no se vende, se defiende"
- Los bomberos de Córdoba rescatan a una vecina atrapada en el incendio de su vivienda en El Realejo
- El Servicio de Mediación Penal público evita 155 juicios en su primer año en Córdoba
Provincia
- Carmen Carmona, cantaora: «La persona y artista que soy hoy día se lo debo a mi pueblo, Benamejí»
- La vendimia vista por los niños para sembrar el amor por la tierra en Montilla
- Adjudicado el proyecto de reforma del colegio Moreno de Pedrajas de Villanueva de Córdoba
Deportes
- García Navajas, el maleno que fue '10' en el Real Madrid
- Córdoba CF-Real Madrid: la gran apertura del Mundialito Juvenil en El Arcángel
- El Córdoba Futsal derrota a El Ejido y jugará por ganar el tercer título de la Copa de Andalucía
Campo
- La lluvia no lo arregla todo: crónica de un año irregular en el campo cordobés
- Causas y gestión de los incendios forestales en España
Andalucía
- Nuevo caos en los trenes de Andalucía: una avería y un incendio colapsan la red en plena operación retorno
- Salud declara el área de alerta en El Pedroso por presencia de mosquitos con virus del Nilo
Internacional
- EEUU advierte a España de que el 2% en defensa no es suficiente e insiste en "graves consecuencias" si no llega al 5%
- La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
- Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
- Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos
- La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
- Una agencia de detectives investigará las bajas laborales injustificadas en la ITV