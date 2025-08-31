Córdoba afronta un nuevo año agrícola con una situación buena ya que cuenta con un 58% más de agua embalsada en sus pantanos. Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la provincia tienen a finales de agosto 1.514 hectómetros cúbicos acumulados, lo que supone un aumento de 556 hectómetros en un año. Por otra parte, el Córdoba CF tampoco logró ayer la primera victoria de la temporada. Tras un partido complicado ante el Real Valladolid (0-0), con polémica incluida, sólo pudo sumar un punto sumar un punto para estrenar su casillero. Y en tercer lugar, CÓRDOBA ha hecho un recorrido por las farmacias históricas de Córdoba, lugares que han visto pasar el paso del tiempo han evolucionado desde un trabajo gremial con remedios de origen vegetal, animal y mineral, a la educación superior y los productos químicos.

