Sucesos
Noche intensa para los Bomberos de Córdoba con tres incendios de seis contenedores en El Guadalquivir y Las Palmeras
Ninguno de los fuegos ha afectado a vehículos ni a pastos aledaños
Noche intensa para los bomberos de Córdoba, obligados a intervenir en tres incendios de seis contenedores en apenas dos horas y media en las barriadas de Las Palmeras y El Guadalquivir, según han informado desde el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis)
El primer aviso llegó poco antes de las 2.00 horas, por un fuego en un contenedor de la calle Barítono José María Aguilar Blanco, en Las Palmeras. Apenas 45 minutos después, los bomberos tuvieron que regresar a la misma barriada para sofocar otro incendio en la calle Ingeniero Antonio Carbonell. El tercer aviso se registró a las 4.35 horas, esta vez en la calle Motril, en la zona de El Guadalquivir.
Los contenedores afectados eran mayoritariamente de materia orgánica. Afortunadamente, las llamas no alcanzaron a vehículos ni a pastos cercanos, por lo que no hubo que lamentar daños mayores. En los tres sucesos intervinieron efectivos del parque central.
