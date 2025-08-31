Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 31 de agosto de 2025

Cultura

Visita guiada al Museo de Bellas Artes

Conoce el Museo de Bellas Artes de Córdoba es una visita guiada con entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. 11.00 horas.

Exposición

‘Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras’

Continúa hasta el próximo 15 de septiembre la muestra Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras, de Francisco Escalera. Se mostrarán 26 dibujos previos a grafito y como obra final varios óleos.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. De 09.00 a 15.00 horas.

Muestra

Sigue ‘Un toque de transversalidad’

Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Sala Vimcorsa. Ángel de Saavedra, 9. De 10.00 a 14.00 horas.

Exposición

Continúa la exposición ‘Señales’

Hasta el próximo 15 de septiembre se podrá visitar la exposición Señales, de Salvador Morera, un artista que ha dedicado su vida a la exploración constante de nuevos lenguajes y materiales.