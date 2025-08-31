Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 31 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 1 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rafael García Ortiz
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael
Rafaela Valenzuela Vilchez
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael
