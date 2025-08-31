Los fallecidos en Córdoba el domingo 31 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 1 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael García Ortiz

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

Rafaela Valenzuela Vilchez

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael