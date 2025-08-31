Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el domingo 31 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 1 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael García Ortiz

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

Rafaela Valenzuela Vilchez

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael

