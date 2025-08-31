Hacemos Córdoba exige al alcalde que "dé respuesta inmediata" a las necesidades del distrito Sur

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado la situación de “abandono absoluto” que sufre el distrito Sur de la ciudad y ha exigido al alcalde, José María Bellido, que, "de una vez por todas, escuche y atienda las necesidades urgentes de sus vecinos". “Estamos ante un ejemplo claro de cómo este equipo de gobierno ha dejado tirados a los barrios que no entran en su lógica electoralista. Y el Sur de Córdoba es, tristemente, uno de los más castigados”, han afirmado desde la coalición.

Hacemos Córdoba alerta de que los problemas son múltiples y afectan a todos los aspectos de la vida del distrito: desde "la falta de limpieza hasta el deterioro del espacio público, pasando por el abandono de edificios, la ausencia de espacios culturales y deportivos, o los incumplimientos reiterados de planes y compromisos anunciados".

“El plan de poda sigue sin aplicarse como corresponde, el plan integral de San Julián se retrasa constantemente, las obras de Rey Don Pelayo van con un atraso intolerable, y el plan de asfaltado brilla por su ausencia. Todo va tarde, mal y a remolque, sin ninguna planificación”, denuncian.

Desde Hacemos Córdoba también critican "el abandono" de instalaciones clave como el Pabellón de la Juventud o el entorno de San Eulogio, que siguen sin avances significativos. “Seguimos sin espacios culturales, sin instalaciones deportivas, y lo poco que hay avanza a paso de tortuga. ¿Dónde están las prioridades del alcalde?”, se preguntan.

El concejal José Carlos Ruiz. / CÓRDOBA

En el mismo sentido, lamentan que edificios emblemáticos como el de UGT en la calle Marbella "sigan en estado de abandono sin que el Ayuntamiento actúe" para recuperar estos espacios para la ciudadanía. “Ese edificio no solo genera inseguridad y un paisaje urbano lamentable, sino que es un símbolo más del olvido institucional hacia este distrito”, subrayan.

La coalición también ha señalado "el mal funcionamiento" de herramientas como la plataforma Mira por Córdoba, que inicialmente ofrecía soluciones en tiempos razonables, pero hoy día se ha convertido en un buzón sin respuesta. “Da igual si hay ramas caídas, señales rotas o árboles partidos. Todo queda sin atender, sin respuesta y sin solución. Ya ni siquiera contestan”, lamentan.

Asimismo, Hacemos Córdoba ha reclamado una mayor fiscalización sobre los contratos y las empresas privadas que actúan en el distrito, como las Eracis. “Queremos saber qué están haciendo, para qué han venido y por qué no hay un seguimiento serio de sus actuaciones”, afirman.

En cuanto a los servicios básicos, aseguran que la situación no es mejor. “La limpieza es inexistente, los contenedores no se reponen, y la sensación es de absoluto abandono. Estamos a la cola de la ciudad, y lo que es peor: sin perspectivas de mejora”, han denunciado.

Por todo ello, desde Hacemos Córdoba exigen al alcalde que "ponga fin al abandono sistemático del distrito Sur y que se siente con sus vecinos y vecinas para establecer un calendario claro de actuaciones reales y urgentes". “Este distrito no puede seguir siendo el último de los últimos. Merece respeto, inversiones y una atención institucional seria y comprometida”, concluyen.