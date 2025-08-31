Unos 300 cordobeses se manifiestan en apoyo a la flotilla de suministro para Gaza

Decenas de personas participaron en la noche del sábado en una concentración de apoyo a la flotilla que ha salido en la mañana de este domingo desde Barcelona hacia Gaza. La expedición, con el nombre Global Sumud Flotilla, cuenta con una veintena de barcos y la participación de unas 300 personas, entre ellas algunos destacados activistas.

La Flotilla Global Sumud es una coalición que reúne a coordinadores, organizadores y participantes de la Flotilla de la Libertad, la Flotilla Sumud del Magreb, el tren Sumud Nusantara y el Movimiento Global por Gaza. Según CGT, la magnitud de esta movilización no tiene precedentes, hay decenas de embarcaciones con más de 28.000 participantes, entre ellos médicos, sindicalistas, artistas, periodistas, figuras religiosas y activistas de toda condición. "Esperamos que esta vez los gobiernos que representan a esta multitud ciudadana defiendan su derecho a la protesta, porque su silencio les hace cómplices de lo que está ocurriendo", afirmó el sindicato.

La manifestación fue convocada por la asociación Córdoba con Palestina el sábado de 21 a 22 horas en el Puente Romano.