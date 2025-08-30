La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El directo del Valladolid-Córdoba CF, la manifestación de los bomberos forestales en Córdoba y la Vendimia Infantil de Montilla centran los titulares
El Córdoba se enfrenta al Real Valladolid en un duelo en el que busca una victoria en el José Zorrilla tras las derrotas del inicio de la temporada. Te contamos el partido una semana más, minuto a minuto. Por otra parte, los bomberos forestales del Infoca se han manifestado hoy en Córdoba para pedir mejoras en sus salarios, el plus de antigüedad y ampliar la plantilla en lo que han llamado 'Marcha amarilla'. Por último, Montilla ha vivido este sábado en Cooperativa Agrícola La Unión la tercera edición de la Vendimia Infantil, una iniciativa que busca sembrar el amor por la tierra para garantizar el relevo generacional en el campo.
- Sigue en directo el Valladolid-Córdoba CF
- Los bomberos forestales de Córdoba se echan a la calle: "El Infoca no se vende, se defiende"
- La vendimia vista por los niños para sembrar el amor por la tierra en Montilla
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba es la segunda provincia de España donde menos sube la vivienda
- Los bomberos de Córdoba rescatan a una vecina atrapada en el incendio de su vivienda en El Realejo
- Carmen de la Fuente, directora de la UCI del Reina Sofía: «Es importante que la memoria funcione»
- El pico de demanda eléctrica en la provincia de Córdoba se alcanzó al final de la ola de calor
- El Servicio de Mediación Penal público evita 155 juicios en su primer año en Córdoba
Provincia
- La Cafetería Uruguay de Montilla vuelve a dar un premio de la Lotería Nacional
- El pueblo de Córdoba que esconde una cueva única en Andalucía: fue usada como bodega, almacén… y hasta refugio de guerra
- Cerca de medio centenar de cortometrajes conformarán el Certamen Audiovisual de Cabra
Andalucía
- Un incendio en un vagón de un tren deja 210 evacuados y retrasos en los trenes entre Madrid y Andalucía
Deportes
Internacional
- La jefa de la diplomacia europea reconoce su frustración ante la incapacidad de la UE de tomar medidas contra Israel
España
- El reparto de los menores asoma a Feijóo a una encrucijada entre las dos almas del PP en materia migratoria
- La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
- Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
- Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos
- La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
- Una agencia de detectives investigará las bajas laborales injustificadas en la ITV