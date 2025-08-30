Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El directo del Valladolid-Córdoba CF, la manifestación de los bomberos forestales en Córdoba y la Vendimia Infantil de Montilla centran los titulares

Jugadores a la espera del encuentro Valladolid-Córdoba CF.

Jugadores a la espera del encuentro Valladolid-Córdoba CF. / CÓRDOBA

El Córdoba se enfrenta al Real Valladolid en un duelo en el que busca una victoria en el José Zorrilla tras las derrotas del inicio de la temporada. Te contamos el partido una semana más, minuto a minuto. Por otra parte, los bomberos forestales del Infoca se han manifestado hoy en Córdoba para pedir mejoras en sus salarios, el plus de antigüedad y ampliar la plantilla en lo que han llamado 'Marcha amarilla'. Por último, Montilla ha vivido este sábado en Cooperativa Agrícola La Unión la tercera edición de la Vendimia Infantil, una iniciativa que busca sembrar el amor por la tierra para garantizar el relevo generacional en el campo.

