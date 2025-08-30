La actualidad del sábado 30 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La previa del Córdoba CF ante el Valladolid fuera de casa, el precio de la vivienda en la provincia y el aumento de la criminalidad centran los titulares de la jornada
La Liga no hecho más que empezar, pero el Córdoba CF no lo ha hecho con buen pie. Tras dos derrotas consecutivas, los blanquiverdes se enfrentan hoy, a las 19.00 horas, al Valladolid en el José Zorrilla con la tranquilidad del inicio del curso pero con la ambición de olvidar la mala racha. Por otra parte, hablamos de vivienda. Pese al incremento del coste de vida, Córdoba es la segunda provincia de España donde menos ha subido el precio de los inmuebles. El incremento medio del valor de tasación de casas y pisos en el último año ha sido del 3,2% y el metro cuadrado ronda 1,2 euros. Y sin salir de los datos, te contamos que la criminalidad ha subido en la provincia un 3,8% y llega hasta los 16.825 delitos. Tanto los ciberdelitos como los convencionales registran repuntes.
- El Córdoba CF visita al Valladolid: sumar puntos y algo más
- Córdoba es la segunda provincia de España donde menos sube la vivienda
- La criminalidad sube en la provincia de Córdoba un 3,8% hasta los 16.825 delitos
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El pico de demanda eléctrica en la provincia de Córdoba se alcanzó al final de la ola de calor
- El número de apartamentos turísticos que hay en Córdoba crece un 46% en un año
- Arranca la operación retorno con "especial atención" de la DGT en la A-4 y A-45 a su paso por Córdoba
- La magia de Flora se desplegará este año por tres palacios, un museo y la Mezquita-Catedral
Salud
- Medicamentos que no deben ‘ponerse morenos’
- La ‘depre’ postvacacional y la ’sin-vacacional’
- Carmen de la Fuente, directora de la UCI del Reina Sofía: «Es importante que la memoria funcione»
Provincia
- Córdoba tiene tres municipios en alerta por el virus del Nilo occidental
- El juez manda a prisión sin fianza al detenido por el crimen de Almedinilla
- Lío político en Lucena por programar en la Feria a un cantante que dijo: "Odio a los rojos"
Sociedad
- Los carburantes marcan mínimos del verano en plena operación retorno: esto es lo que cuesta llenar un depósito
- Un tribunal de apelaciones de EEUU declara ilegales los aranceles de Trump pero le permite mantenerlos por ahora
- Macron y Merz piden más sanciones a Rusia y sellan una agenda común de seguridad y economía para Europa
- La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
- Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
- Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos
- La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
- Una agencia de detectives investigará las bajas laborales injustificadas en la ITV