Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del sábado 30 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La previa del Córdoba CF ante el Valladolid fuera de casa, el precio de la vivienda en la provincia y el aumento de la criminalidad centran los titulares de la jornada

Los jugadores del Córdoba CF, en el inicio de un entrenamiento en la Ciudad Deportiva, la pasada semana.

Los jugadores del Córdoba CF, en el inicio de un entrenamiento en la Ciudad Deportiva, la pasada semana. / VÍCTOR CASTRO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Liga no hecho más que empezar, pero el Córdoba CF no lo ha hecho con buen pie. Tras dos derrotas consecutivas, los blanquiverdes se enfrentan hoy, a las 19.00 horas, al Valladolid en el José Zorrilla con la tranquilidad del inicio del curso pero con la ambición de olvidar la mala racha. Por otra parte, hablamos de vivienda. Pese al incremento del coste de vida, Córdoba es la segunda provincia de España donde menos ha subido el precio de los inmuebles. El incremento medio del valor de tasación de casas y pisos en el último año ha sido del 3,2% y el metro cuadrado ronda 1,2 euros. Y sin salir de los datos, te contamos que la criminalidad ha subido en la provincia un 3,8% y llega hasta los 16.825 delitos. Tanto los ciberdelitos como los convencionales registran repuntes.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Salud

Provincia

Sociedad

Cultura

Andalucía

España

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents