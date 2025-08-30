La Liga no hecho más que empezar, pero el Córdoba CF no lo ha hecho con buen pie. Tras dos derrotas consecutivas, los blanquiverdes se enfrentan hoy, a las 19.00 horas, al Valladolid en el José Zorrilla con la tranquilidad del inicio del curso pero con la ambición de olvidar la mala racha. Por otra parte, hablamos de vivienda. Pese al incremento del coste de vida, Córdoba es la segunda provincia de España donde menos ha subido el precio de los inmuebles. El incremento medio del valor de tasación de casas y pisos en el último año ha sido del 3,2% y el metro cuadrado ronda 1,2 euros. Y sin salir de los datos, te contamos que la criminalidad ha subido en la provincia un 3,8% y llega hasta los 16.825 delitos. Tanto los ciberdelitos como los convencionales registran repuntes.

