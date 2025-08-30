Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 30 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 31 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rafael López Bolance
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael
María Cañete García
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael
Francisca Fernández Martínez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael
María Hernández Vaquero
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael
Silvia Brachtel
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Fuensanta
Jose Gómez Sánchez
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
- Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
- Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos
- La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
- Una agencia de detectives investigará las bajas laborales injustificadas en la ITV