Sucesos
Los bomberos rescatan a una vecina atrapada en el incendio de su vivienda en El Realejo
El fuego se originó sobre las 5.00 horas en la cocina del domicilio
Los Bomberos de Córdoba han rescatado esta madrugada a una mujer que había quedado atrapada en el incendio declarado en su vivienda situada en la zona de El Realejo.
Según informó el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis), el suceso ocurrió alrededor de las 5:00 horas de este sábado, cuando se alertó de un fuego en una casa de la calle Muñices, en la zona de El Realejo. Hasta el lugar se desplazaron ocho efectivos —cinco bomberos, dos conductores y un jefe de mando— que lograron sofocar rápidamente las llamas y rescatar a la persona afectada.
La víctima fue trasladada a un centro hospitalario por inhalación de humo y un cuadro de ansiedad. Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego se originó en la cocina, al haberse dejado comida en el fuego.
