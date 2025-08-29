El Zoo de Córdoba mejorará el recinto de los muflones y gamos para adecuarlo a su hábitat natural

El Zoológico de Córdoba mejorará el recinto de los animales ungulados, es decir, la zona donde se encuentran los muflones (una especie de oveja salvaje) y los gamos (ciervos). Por ello, el Ayuntamiento ha sacado a licitación un contrato por un presupuesto total de 73.911 euros y un periodo de ejecución de dos meses.

El contrato contempla el desarrollo de los trabajos de demolición, desbroce, limpieza y adecuación del terreno, cimentaciones, estructura, acabados e instalaciones para el cuidado de los animales. Además de construcción de zonas de rocalla (áreas ajardinadas que imitan ambientes naturales montañosos o rocosos) para adecuar el terreno a su hábitat natural. También incluye los trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica. Las empresas interesadas se podrán presentar hasta el día 12 de septiembre.

Estos animales pertenecen a la fauna autóctona de España y son hervívoros. El gamo se encuentra en puntos de Sierra Morena, cuenca del Tajo y Montes de Toledo y los muflones son una especie también endémica con un estado de conservación vulnerable.

Para hacerse con el contrato, además de la mejor oferta económica la empresa adjudicataria deberá incorporar en la obra al menos un 10% de personas provenientes de los colectivos de personas desempleadas que se encuentran en especial dificultad para acceder al empleo, considerándose colectivos reconocidos en este concepto: parados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres víctima de violencia de género, discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, drogodependientes y ex drogodependientes, ex reclusos, menores de 30 años que hayan abandonado los estudios prematuramente.