La entrada en prisión del acusado por el crimen de Almedinilla, el aumento de apartamentos turísticos en Córdoba y el inicio de la operación retorno del verano centran la actualidad
Avanza la investigación por el crimen de Almedinilla. Un juzgado de Priego ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar este pasado miércoles al propietario de un bar en la localidad. El acusado se ha acogido a su derecho a no declarar. Por otra parte, el número de apartamentos turísticos contabilizados en Córdoba capital ha crecido un 46% en sólo un año. Según la Encuesta de Alojamientos Extrahoteleros del INE, el pasado mes de julio operaron 416 alojamientos de este tipo en la ciudad, con un total de 1.397 plazas. Y sin salir del turismo, son muchos los cordobeses que regresas desde hoy de sus destinos vacacionales en la llamada operación retorno del verano. Se prevén más de un millón de desplazamientos en Andalucía y, en la provincia, la DGT pone "especial atención" en la A-4 y A-45 a su paso por Córdoba.
