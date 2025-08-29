La evolución económica en la provincia y la mejora del empleo han hecho que la recaudación de impuestos por la Agencia Tributaria se duplique en una última década en Córdoba. Durante el primer semestre de 2025 los cordobeses han pagado 572 millones de euros en impuestos, un 119% que en 2015. Cambiando de asunto, Almedinilla sigue sumida en el dolor y volcada con la familia de Antonio, el hostelero asesinado el pasado miércoles. El presunto autor del crimen pasará las próximas horas a disposición de la autoridad judicial. Y, en tercer lugar, hablamos de la calidad del aire. En Córdoba la contaminación ha empeorado, si se tienen en cuenta el número de días en que se superaron los umbrales legales por partículas en suspensión.

