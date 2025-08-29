La actualidad del viernes 29 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El aumento de la recaudación de Hacienda en Córdoba, las novedades del crimen de Almedinilla y la bajada de la calidad del aire en la ciudad abren los titulares del día
La evolución económica en la provincia y la mejora del empleo han hecho que la recaudación de impuestos por la Agencia Tributaria se duplique en una última década en Córdoba. Durante el primer semestre de 2025 los cordobeses han pagado 572 millones de euros en impuestos, un 119% que en 2015. Cambiando de asunto, Almedinilla sigue sumida en el dolor y volcada con la familia de Antonio, el hostelero asesinado el pasado miércoles. El presunto autor del crimen pasará las próximas horas a disposición de la autoridad judicial. Y, en tercer lugar, hablamos de la calidad del aire. En Córdoba la contaminación ha empeorado, si se tienen en cuenta el número de días en que se superaron los umbrales legales por partículas en suspensión.
Además, destacamos estas otras noticias:
- La Casa de Jaén en Córdoba homenajea a Manolete en Santa Marina
- Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
- La declaración de Patrimonio Mundial de la Mezquita-Catedral de Córdoba, a salvo pese al fuego, según Urtasun
- El alcalde de Córdoba sobre los pisos turísticos: "Las medidas están funcionando y se está poniendo orden"
- Una de cal y otra de arena en la Mezquita-Catedral: fuga de agua y más espacio visitable
- El PSOE pide al alcalde de Villanueva del Rey que reclame la zona de emergencia por el incendio
- Lucena multiplica por diez las plazas de aparcamiento disuasorio en solo dos años
- Campiña Sur y el sector vitivinícola lanzan un SOS por los graves daños del mildiu y reclaman ayudas
- Cata flamenca, últimas ferias de agosto y un mundial de fútbol para acabar el mes: así se presenta el fin de semana en Córdoba
- Los equipos españoles ya conocen a sus rivales de la "fase liga" de la Champions League: luces y sombras
- Bruselas da el primer paso para reducir o eliminar aranceles a productos de EEUU, a cambio de una rebaja a los coches europeos
- La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
- La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
- El Ayuntamiento de Córdoba licita la dirección de obra para reformar y hacer accesible el circuito del Colacao
- Una agencia de detectives investigará las bajas laborales injustificadas en la ITV