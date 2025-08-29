La magia de Flora se desplegará este año por tres palacios, un museo y la Mezquita-Catedral

La magia de Flora Festival Internacional de las Flores volverá a envolver Córdoba el próximo mes de octubre, del 13 al 23, en una serie de patios institucionales ya conocidos por el público habitual que en esta ocasión se encuentran en tres palacios, un museo y la Mezquita-Catedral. La organización de Flora ha dado a conocer los espacios elegidos para que cinco artistas internacionales desarrollen sus instalaciones de gran formato. El futuro será el tema que inspire sus obras.

Cuatro patios repiten por tercer año consecutivo como espacio de creación y exhibición: el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, el Palacio de la Merced y, en concreto, el patio del reloj; el Palacio de Viana y el Palacio de Orive, sede que aloja al ganador de la convocatoria del Patio Talento. A estas cuatro ubicaciones, se sumará el Museo Arqueológico, que vuelve a ser escenario de Flora tras algunos años de ausencia.

El artista brasileño Wagner Kreusch (Florianópolis, 1984) trabajará en el Palacio de Viana; la mexicana conocida como la Musa de las Flores, procedente de San Luis de Potosí (1974) trabajará en el Palacio de la Merced; el californiano Putnam Flowers (1996) desplegará su arte en el Patio de los naranjos y la madrileña Paula Anta (1977) estará en el Museo Arqueológico. Por último, Ikefrane (1985), nombre artístico del artista de Ciudad Real Francisco José García Almodóvar, estará en el Palacio de Orive.

Intervención artística de la artista madrileña Paula Anta. / CÓRDOBA

Paula Anta: Museo Arqueológico

Para Paula Anta, el patio II del Museo Arqueológico de Córdoba "es un lugar lleno de magia, de esos espacios de los que ya no quieres irte, porque concede una calma que hace que permanezcas allí atrapada en su serenidad, disfrutando del equilibrio del lugar, de su belleza, su historia, su arquitectura, su luz y su paz”, ha explicado. Anta ganó el Premio Pilar Citoler 2023 y ha expuesto su obra en Córdoba en varias ocasiones. “Esta instalación será un hito en mi carrera. Me siento agradecida a esta ciudad y a su gente porque, de alguna manera, me han hecho crecer como artista.”

Instalación artística de Wagner Kreusch. / CÓRDOBA

Wagner Kreusch: Palacio de Viana

Wagner Kreusch visitó el Palacio de Viana y quedó cautivado por la evolución de la arquitectura de este lugar histórico. “Los laberínticos patios y sus exuberantes jardines actúan de vínculo vital entre los diversos espacios, guiando a los visitantes en un extraordinario viaje a través del tiempo. Con mi trabajo, aspiro a contribuir a la rica narrativa de este espacio, cuya historia se ha desarrollado desde el siglo XIV y refleja tanto su pasado como el diálogo mantenido entre el arte, la naturaleza y la arquitectura”, ha expresado.

Obra de Putnam Flowers. / CÓRDOBA

Putnam Flowers: Patio de los Naranjos

Michael Putnam, creador de Putnam Flowers y uno de los artistas florales más aclamados mundialmente, intervendrá el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Para él lo más inspirador de este lugar es ver “todas las capas de historia encajadas una sobre otra. Fue mezquita y ahora catedral. Estoy obsesionado con estas capas de la historia”.

Intervención artística de Gabriela Salazar, la musa de las flores. / CÓRDOBA

Gabriela Salazar: Diputación de Córdoba

El Palacio de la Merced aloja la sede de la Diputación de Córdoba y en el Patio del Reloj se ubicará la instalación de Gabriela Salazar, conocida como La Musa de las Flores. La mexicana ha expresado durante su visita al patio que está “enamorada de los árboles de magnolia. La luz aquí dentro es hermosa. Me hace mucha ilusión trabajar en este espacio el próximo octubre”.

Creación del artista de Ciudad Real, Ikefrana. / CÓRDOBA

Ikefrana: Palacio de Orive

Por último, Ikefrana, creará su obra en el patio del Palacio de Orive. “Cuando entré por primera vez en el Patio de Orive, me llamó la atención la serenidad del espacio y su arquitectura abierta al cielo, que establece una conexión directa entre historia y naturaleza.” Respecto a su futuro trabajo aquí, no ha desvelado nada, pero ha remarcado que “no existe una jerarquía visual dominante, lo que permite múltiples formas de intervención y abre posibilidades reales para el desarrollo de una instalación contemporánea”. Además, ha añadido que en Córdoba “existe una tradición profundamente arraigada en torno a la cultura floral, presente en la arquitectura, los usos del espacio y la vida cotidiana: aquí las flores no son un simple adorno, sino que forman parte de una identidad colectiva”.