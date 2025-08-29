El jesuita José María Guibert, nuevo presidente del Patronato de la Fundación Universidad Loyola Andalucía

El Provincial de España de la Compañía de Jesús, P. Enric Puiggròs, ha nombrado presidente del Patronato de la Fundación Universidad Loyola Andalucía a Jose María Guibert Ucín, quien ha comenzado a desempeñar sus funciones el jueves 28 de agosto, sustituyendo a Jaime Oraá, que ha ejercido dicho cargo durante los últimos seis años.

El rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern Aguilar, en nombre de la institución, ha querido agradecer a Oraá, "su apoyo y la importante labor institucional desarrollada desde su llegada a la universidad en 2019 y, especialmente, desde su toma de posesión como rector en septiembre de 2023, en una etapa en la que nos hemos consolidado como institución, al tiempo que hemos hecho frente a los retos que nos ha planteado un entorno universitario cada vez más complejo y competitivo tanto en Andalucía, como en el panorama nacional e internacional”.

Asimismo, ha dado la bienvenida al nuevo presidente "en un momento de intenso trabajo con el inicio del nuevo curso en el que cuenta con su guía y colaboración con todo el equipo directivo, de manera que la Universidad Loyola siga cumpliendo con su misión apostólica de formar a los mejores para el mundo”.

Currículo y trayectoria

José Mª Guibert nació en Azpeitia (Gipuzkoa), cuna de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, en 1962, y es Jesuita desde 1982. Es Doctor en ingeniería Industrial (1996) por la Universidad del País Vasco; y fue profesor titular en la Universidad de Deusto desde 2001 y catedrático desde 2006. En su formación destacan también los siguientes títulos: Ingeniero Industrial por la Universidad de Navarra; Bachiller en Teología por la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto; Licenciado en Teología por la Jesuit School of Theology at Berkeley, además de contar con un MBA en Higher Education Management por el Institute of Education, University of London.

Guibert ha desarrollado su carrera profesional en el sector de la Educación Superior, como docente, investigador y gestor universitario. En la Universidad de Deusto, en la que su labor ha sido más extensa, fue profesor del Departamento de Tecnologías Industriales (1995-2023), vicerrector del Campus de San Sebastián (2003-2008) y rector (2013-2023). Terminada su etapa como rector fue profesor de la prestigiosa cátedra Gasson del Boston College (MA, Estados Unidos) entre 2023 y 2024, año en que se ha incorporado como docente de Liderazgo Ignaciano en la Universidad Pontificia Comillas. Como autor o coautor cuenta con decenas de publicaciones en diversos ámbitos que van desde el empresarial y la industria hasta la ética y el liderazgo ignaciano, entre otros.

Asimismo, ha sido miembro de consejos o patronatos en diversas instituciones como Unibasq, ANECA, Consejo Vasco de Universidades, Consejo de Universidades, Fundación Gondra Barandiarán, Fundación Vicente Mendieta, Fundación Alboan, Jakiunde, UNIJES, ACM, CRUE, Advantere o Universia, entre otras.

En la Compañía de Jesús también destaca su labor como coordinador del Proyecto de Provincia de la Provincia Loyola entre 2008 y 2013.

Guibert, que también pasa a ser presidente de la Fundación ETEA, Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola, cuenta con experiencia como cooperante en diversos países (Venezuela, Filipinas o El Salvador) en los que ha colaborado en la implementación de diversos proyectos para mejorar la vida de la población local.