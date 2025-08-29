Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 29 de agosto de 2025

Flamenco en la terraza

Actuación de Sonia Monje

Dentro del ciclo Flamenco en la terraza, tendrá lugar la actuación de Sonia Monje. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. CRV. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Muestra

Continúa la exposición ‘Señales’

La exposición Señales marca un punto de inflexión en la trayectoria de Salvador Morera, un artista que ha dedicado su vida a la exploración constante de nuevos lenguajes y materiales. Tras una etapa centrada en el hierro, el acero y la terracota, Morera se propuso un cambio radical: buscar una nueva forma de expresión que desafiara tanto su propia práctica artística como las expectativas del público. Estará abierta al público hasta el próximo 14 de septiembre.

CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. Manríquez, 5. De 09.00 a 15.00 horas.

Continúa la exposición ‘Señales’ / Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

Conciertos

Concierto Sara Sístole

Dentro del ciclo Conciertos Sentidos actúa la artista gallega que el pasado mes de febrero estrenó su último single, ‘Pude verte’, en colaboración con Coti. Entradas a 10 euros.

CÓRDOBA. Palacio de Viana. Plaza de Don Gome, 2. 22.00 horas.

Concierto Sara Sístole / Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

Cine-Documental

Derrotados, represaliados, huidos y exiliados

Nicolás Puerto Barrios realiza este documental sobre la trayectoria de lucha de trece de sus familiares en la proclamación de la II República.