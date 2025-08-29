Detenido por dos robos con violencia un hombre en Córdoba con una orden de detención e ingreso en prisión

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a una persona por la comisión de un delito de robo con violencia e intimación en un establecimiento comercial situado en la zona del Sector Sur de Córdoba, a quién se le atribuye además la presunta autoría de un delito de robo con violencia en un domicilio de la misma zona de la ciudad. En el momento de la detención, los agentes comprobaron que dicha persona estaba siendo buscada para proceder a su detención e ingreso en prisión, y que además le constaban dos reclamaciones por el juzgado. Por todo ello, tras pasar a disposición judicial, el juez acordó su ingreso en prisión.

Así lo indica la Policía Nacional en un comunicado, en el que señala que los hechos ocurrieron en torno a las 09:30 horas la mañana del pasado día 27 de agosto, cuando se recibió una llamada en el CIMACC 091 alertando de que en el interior de un establecimiento se estaba cometiendo un delito de robo con violencia e intimidación, empleado para ello un arma blanca. Inmediatamente, una patrulla se dirigió al lugar de los hechos, siendo requeridos a su llegada por varias personas que se encontraban en el mismo.

Una vez allí, localizaron al presunto autor en el exterior, quien al percatarse de la presencia policial, emprendió la huída a pesar de ser requerido en varias ocasiones por los agentes para que se detuviera. En la huída, entró en un portal que se que estaba abierto, siendo finalmente interceptado por la Policía Nacional en las escaleras del último piso, procediendo a su detención por la presunta autoría de un delito de robo con violencia e intimidación. Durante su detención, el sujeto mostró una actitud agresiva, dificultando la labor policial y llegando incluso a lesionar a los agentes.

La Policía Nacional tuvo conocimiento de que el ahora detenido accedió al establecimiento, y tras sacar un cuchillo de grandes dimensiones, que fue localizado con posterioridad, amenazó a una persona que se encontraba en el interior, quien sacó su cartera para entregársela, momento en el llegaron los agentes.

Otro robo con violencia

Realizadas las gestiones de investigación pertinentes, al mismo sujeto se le atribuye la presunta autoría de un delito de robo con violencia en un domicilio situado también en el Sector Sur de la capital.

Los hechos ocurrieron pasadas las 20:00 horas del día 26 de agosto, cuando se recibió un aviso el CIMACC 091 por la presunta comisión de un delito de robo en el interior de una vivienda. Inmediatamente, una patrulla policial se personó en el lugar de los hechos, pudiendo tener conocimiento de que una persona ajena accedió al interior de la vivienda por el patio trasero y, una vez en el salón, se abalanzó sobre la víctima que se encontraba sentada en el sofá, consiguiendo sustraerle una pulsera, al parecer de oro valorada en más de mil euros, marchándose inmediatamente de lugar.