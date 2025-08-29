El Club de Piragüismo de Córdoba vuelve a organizar su tradicional 'Ruta del Caimán' en el Guadalquivir

El Club de Piragüismo de Córdoba celebrará los próximos días 6, 7 y 8 de septiembre la XV Ruta del Caimán, una cita consolidada en el calendario deportivo de la ciudad que cada año introduce en el piragüismo a más de 400 participantes en un ambiente lúdico, seguro y familiar con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes (IMDECO).

La actividad, enmarcada en las actividades de la Velá de la Fuensanta, consiste en 15 travesías no competitivas desde el embarcadero del Club, en la IDM Centro Náutico Municipal, hasta las inmediaciones del Puente Romano y regreso al punto de salida, con un recorrido de 2,3 kilómetros aproximadamente. Todas las rutas estarán guiadas y acompañadas por monitores y miembros del Club.

Inscripciones

La inscripción es gratuita y obligatoria, pero solo podrá realizarse de forma presencial el viernes 5 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, en la IDM Centro Náutico.

No se admitirán inscripciones por internet ni por teléfono, y las plazas se cubrirán por estricto orden de llegada. Cada persona podrá inscribir como máximo a dos participantes.

La organización solicita únicamente la entrega voluntaria de 1 kg de alimento no perecedero, que será destinado al Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba.

Horarios de las rutas

Sábado 6 de septiembre: 10:00 / 11:30 / 13:00 / 16:30 / 18:00 / 19:30

Domingo 7 de septiembre: 10:00 / 11:30 / 13:00 / 16:30 / 18:00 / 19:30

Lunes 8 de septiembre: 10:00 / 11:30 / 13:00

Los participantes deberán presentarse 15 minutos antes del inicio de la ruta elegida para no perder su plaza.