Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Decimoquinta edición

El Club de Piragüismo de Córdoba vuelve a organizar su tradicional 'Ruta del Caimán' en el Guadalquivir

Más de 400 personas se iniciarán en el piragüismo de forma gratuita en la iniciativa de la asociación deportiva

Decenas de piragüistas participan en la Ruta del Caimán

Decenas de piragüistas participan en la Ruta del Caimán / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Club de Piragüismo de Córdoba celebrará los próximos días 6, 7 y 8 de septiembre la XV Ruta del Caimán, una cita consolidada en el calendario deportivo de la ciudad que cada año introduce en el piragüismo a más de 400 participantes en un ambiente lúdico, seguro y familiar con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes (IMDECO).

La actividad, enmarcada en las actividades de la Velá de la Fuensanta, consiste en 15 travesías no competitivas desde el embarcadero del Club, en la IDM Centro Náutico Municipal, hasta las inmediaciones del Puente Romano y regreso al punto de salida, con un recorrido de 2,3 kilómetros aproximadamente. Todas las rutas estarán guiadas y acompañadas por monitores y miembros del Club.

Inscripciones

La inscripción es gratuita y obligatoria, pero solo podrá realizarse de forma presencial el viernes 5 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, en la IDM Centro Náutico.

No se admitirán inscripciones por internet ni por teléfono, y las plazas se cubrirán por estricto orden de llegada. Cada persona podrá inscribir como máximo a dos participantes.

La organización solicita únicamente la entrega voluntaria de 1 kg de alimento no perecedero, que será destinado al Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba.

Horarios de las rutas

  • Sábado 6 de septiembre: 10:00 / 11:30 / 13:00 / 16:30 / 18:00 / 19:30
  • Domingo 7 de septiembre: 10:00 / 11:30 / 13:00 / 16:30 / 18:00 / 19:30
  • Lunes 8 de septiembre: 10:00 / 11:30 / 13:00

Los participantes deberán presentarse 15 minutos antes del inicio de la ruta elegida para no perder su plaza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
  2. Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
  3. Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos
  4. La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres
  5. Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
  6. Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
  7. Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
  8. Comienzan los trabajos para la instalación de la pasarela peatonal en el parque de Levante

Detenido por dos robos con violencia un hombre en Córdoba con una orden de detención e ingreso en prisión

Detenido por dos robos con violencia un hombre en Córdoba con una orden de detención e ingreso en prisión

El Club de Piragüismo de Córdoba vuelve a organizar su tradicional 'Ruta del Caimán' en el Guadalquivir

El Club de Piragüismo de Córdoba vuelve a organizar su tradicional 'Ruta del Caimán' en el Guadalquivir

Las consultas a los puntos de información turística de Córdoba suben un 12,14% en el primer semestre

Las consultas a los puntos de información turística de Córdoba suben un 12,14% en el primer semestre

Arranca la operación retorno con la "especial atención" de la DGT en la A-4 y A-45 a su paso por Córdoba

Arranca la operación retorno con la "especial atención" de la DGT en la A-4 y A-45 a su paso por Córdoba

El Zoo de Córdoba mejorará el recinto de los muflones y gamos para adecuarlo a su hábitat natural

El Zoo de Córdoba mejorará el recinto de los muflones y gamos para adecuarlo a su hábitat natural

Servicios Sociales refuerza su apuesta formativa con el segundo curso académico en el Duque de Rivas

Servicios Sociales refuerza su apuesta formativa con el segundo curso académico en el Duque de Rivas

La magia de Flora se desplegará este año por tres palacios, un museo y la Mezquita-Catedral

La magia de Flora se desplegará este año por tres palacios, un museo y la Mezquita-Catedral

El jesuita José María Guibert, nuevo presidente del Patronato de la Fundación Universidad Loyola Andalucía

El jesuita José María Guibert, nuevo presidente del Patronato de la Fundación Universidad Loyola Andalucía
Tracking Pixel Contents